Het schokeffect? STVV spoelt ontslag Mazzu door met belangrijke zege tegen Cercle Brugge

STVV heeft de enige veilige plek opgeëist in de Relegation Play-offs. Een zwoegend Cercle Brugge stribbelde nog even tegen, maar opnieuw Adriano Bertaccini bezorgde de Limburgers de volle buit. Heeft (toekomstige coach?) Wouter Vrancken dat ook gezien?

De kleine Adriano Bertaccini is in staat tot grootse daden. Twee keer verscheen de Truiense topscorer alleen voor de neus van Delanghe, en twee keer werkte hij het ook keurig af.

Voor de gelegenheid nam Frédéric De Meyer plaats op de Truiense bank. Hij legde enkele andere accenten, maar in het begin hadden die weinig effect. Het Cercle van Jimmy De Wulf, die andere interim-coach, bakte er in dat eerste kwartier evenmin veel van.



Pas rond het kwartier kwam Sint-Truiden onder stoom met een schotje van Brahimi. Bertaccini vuurde daarna een serieuze waarschuwingsknal af, die Ravych maar net van de lijn kon vegen. Het was slechts uitstel, want een minuut later vond Bertaccini wel de achterkant van het net.

Cercle Brugge was ineens wakker. De bezoekers uit Brugge dreigden voor het eerst met een inworp. Musliu kon de inzet van Utkus maar net keren. Daarna waren er twee forse afstandsschoten van Nunes en Van der Bruggen. De 1-1 hing in de lucht, maar het was de 2-0 die eruit viel. Brahimi toverde en ranselde de bal loeihard in doel.



Meteen daarna redde Diakité met een al even knap doelpunt de wedstrijd van Cercle. Die 2-1 vlak voor de rust kreeg geen vervolg na de kantwissel. Het spel van groen-zwart verzandde te vaak in balverlies. Na een dubbele kemel mocht Patris de onvermijdelijke Bertaccini op weg naar de 3-1 zetten.



Daarmee was de match gespeeld. Cercle maakte nooit nog een vuist en mocht blij zijn dat STVV zijn counters slecht uitspeelde. Met name Vanwesemael en vooral Lapoussin verkwanselden uitstekende kansen op een grotere score.