Alle ballen op de Champions League voor Arsenal, dat Brentford een puntje ziet wegsnoepen in Londense derby

Als er nog ijdele hoop was op de titel in de Premier League, moet Arsenal die nu wellicht voorgoed opbergen. In eigen huis bleef het steken op een 1-1-gelijkspel tegen stadsgenoot Brentford. Bij een stevig gewijzigd Arsenal begon Leandro Trossard wel in de basis, maar hij kon zijn stempel niet drukken. Liverpool kan zondag al 13 punten uitlopen op zijn naaste belager.

Mikel Arteta bekende kleur en koos ervoor om op de CL-return van komende dinsdag te spelen, wanneer Arsenal zijn 3-0-bonus in Madrid verdedigt. Hij roteerde dus flink tegen Brentford, met nog slechts een mathematische kans op de titel in de Premier League in het achterhoofd.

De semiautomatische buitenspellijn, sinds deze speeldag nieuw in Engeland, trok een streep door de 1-0 van Kieran Tierney, een van de stand-ins van Arteta. Hij kon zijn basisdebuut in de competitie dit seizoen zo niet opvrolijken met een goaltje.

Ook Zinchenko wou zijn kans grijpen, maar Flekken gunde hem dat deugddoende doelpunt evenmin. De Nederlandse doelman hield nog een poging van Rice en eentje van gelegenheidsspits Leandro Trossard tegen voor de rust.

Een uur lang had Arsenal het bijzonder moeilijk tegen het blok van de bezoekers. Weinig verrassend brak een corner de ban, maar dat was er wel eentje voor Brentford.

Raya gaf snel mee tot bij Rice, die na een onstopbare rush op het juiste moment Partey aanspeelde. De rechtsachter – jawel – vlamde de 1-0 binnen.

Opnieuw op een hoekschop trof ook Brentford raak. Deze keer leidde de eigen poging wel tot een goal aan de juiste kant. Yoane Wissa tekende in de nasleep van de corner voor de gelijkmaker.

Dé kans op de winning goal was nog voor invaller Saka. Hij talmde te lang na geblunder bij Flekken en ook bij een ultieme poging in minuut 96 kon de winger niet scoren, zijn schot net naast gekruld.

Arsenal beet zich de tanden stuk op het stugge Brentford, maar dat lijkt Arteta en co. worst te wezen. De Premier League is allerminst de prioriteit, alle ballen op de Champions League. Afspraak in Madrid.