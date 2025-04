Tottenham-coach Postecoglou hekelt VAR die zorgde voor 12 minuten extra tijd: "Zij maken onze wedstrijd kapot"

Na de Londense derby tussen Chelsea en Tottenham (1-0) heeft de trainer uit het verliezende kamp Ange Postecoglou zich bijzonder kritisch uitgelaten over een lange en overbodige VAR-interventie. De 1-1 werd volgens Postecoglou terecht afgekeurd, maar volgens hem duurde de interventie veel te lang: "De VAR zal binnenkort door artificiële intelligentie (AI) beoordeeld worden."

Niet alleen in België, maar ook in Engeland staat een nieuwe speeldag in het voetbal tegenwoordig garant voor een kersverse VAR-discussie.

Coach van Tottenham Ange Postecoglou bekritiseerde donderdagavond de VAR van de wedstrijd tussen Chelsea en de Spurs. Opvallend: deze keer ging het niet over een foute beslissing van de scheidsrechter.

In de 69e minuut maakte Pape Sarr de gelijkmaker voor Tottenham, maar in de opbouw maakte hij een overduidelijke fout. Postecoglou vond zelf ook dat zijn middenvelder een overtreding beging, maar hij ergerde zich duidelijk aan de tijd die de ref nodig had om de fout te beoordelen.

"Of ik denk dat het een overtreding is of niet, doet er niet toe. De VAR werd ingeschakeld voor duidelijke fouten. Hoelang duurde het vanavond? Zes minuten. Voor een overduidelijke fout", gaf Postecoglou achteraf eerlijk toe op de persconferentie.