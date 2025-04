"Hij heeft het leven van de toeschouwers mooier gemaakt": Filip Joos overschouwt erfenis van De Bruyne bij City

kalender vr 4 april 2025 18:14

Na 10 jaar en 18 trofeeën neemt Kevin De Bruyne afscheid van "zijn" Manchester City. Analist Filip Joos zwaait "de man die City gigagroot heeft gemaakt" uit. "Nog een jaar op het zijspoor past niet bij hem."

Op sociale media kwam vanmiddag een weinig verrassende boodschap. "Je hoefde geen grote ziener te zijn om te beseffen dat dit het laatste seizoen van Kevin De Bruyne bij Manchester City zou zijn", opent voetbalcommentator Filip Joos. "Vooral omdat dit duidelijk het jaar te veel was. Niet van De Bruyne, zou ik zeggen, maar wel van de hele groep en coach Pep Guardiola misschien." "In die zin is het momenteel nog een afscheid in mineur, maar de grandeur van de voorbije 9 jaren was zo groot dat je dat niet mag zeggen. En er komt misschien nog een finale van de FA Cup aan: het zou mooi zijn als De Bruyne als aanvoerder die beker in de lucht zou mogen steken op Wembley." "Ongeacht die eventuele finale heeft De Bruyne een fenomenale carrière achter de rug in Manchester. Hij was dé man van City van de voorbije 10 jaar."

Bij Guardiola dingen mogen laten mislukken, is een bewijs van absolute grootheid. Filip Joos

Hoe blikken we terug op zijn erfenis? "De Bruyne was zeer gelukkig in Manchester en was ook zeer blij met Guardiola als coach. De speelstijl van de Spaanse coach voelt voor veel spelers misschien als een keurslijf", aldus Joos. "Het toont hoe goed en hoe groot De Bruyne is dat hij, van alle jongens die onder Guardiola hebben gespeeld, toch het meest aan dat keurslijf kon ontsnappen. Hij liep uiteraard ook wel waar de coach het wilde, maar hij mocht bijvoorbeeld balverlies lijden." "Dat klinkt misschien raar in de eulogie van een speler, maar dat was net wat De Bruyne zo top maakte voor mij. Dat hij niet de risicoloze speler was. Hij kreeg de vrijheid om voor de moeilijke pass te gaan." "Dat hebben we gezien met zijn karrenvracht aan assists, en af en toe mislukt er dan wel eens iets. Bij Guardiola dingen mogen laten mislukken, is een bewijs van absolute grootheid."

Hartenaas

Verdient De Bruyne nu een standbeeld aan het Eithad Stadium? "Uiteraard, alleen vind ik niet dat Pep Guardiola het dan mag onthullen, want het laatste jaar gaat hij niet correct om met De Bruyne." "Alles is begonnen met het wegvallen van Rodri, de bewaker van de balans, de man die er misschien wel voor zorgde dat De Bruyne steeds voor de moeilijkste pass mocht kiezen." "Sindsdien is het als een kaartenhuisje in elkaar gestuikt. Toch snap ik dan nog altijd niet dat Guardiola zijn hartenaas niet opstelt of niet gebruikt." "Guardiola is andere wegen ingeslagen, maar ik denk niet dat dat mee de beslissing heeft bepaald om afscheid te nemen van Manchester City. Het zal meespelen, maar er zijn ook andere factoren." "Maar nog een jaar op een zijspoor belanden hoort niet bij een speler als De Bruyne."

Ik zou De Bruyne zo graag bij Manchester United of Liverpool zien, al zal dat niet gebeuren. Filip Joos