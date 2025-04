16 honderdsten sneller dan in 2023: Roos Vanotterdijk scherpt Belgisch record op 50 meter rugslag aan

Roos Vanotterdijk heeft haar eigen Belgisch record op de 50 meter rugslag verbeterd. In Stockholm tikte ze aan na 27"81, wat een verbetering is met 16 honderdsten ten opzichte van haar vorige besttijd in 2023.

Roos Vanotterdijk heeft haar talent opnieuw aangesproken. In Stockholm zwom ze haar Belgisch record op de 50 meter rugslag in een groot bad van de tabellen.



Dat record stond sinds de Open Vlaamse kampioenschappen van februari 2023 op 27"97, maar vandaag ging Vanotterdijk daar 16 honderdsten onder: 27"81.



De 50 meter rugslag werd eerder deze week samen met de schoolslag en de vlinderslag aan het olympische zwemprogramma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles toegevoegd.



Roos Vanotterdijk is nationaal recordhoudster op 8 individuele nummers. De Limburgse verbeterde dit kalenderjaar in groot bad al haar Belgisch record op de 100 meter vrije slag (53"62) en zette ook op de 100 meter rugslag met 58"97 een nieuwe nationale besttijd neer.