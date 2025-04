Stunten de Red Flames tegen Europees kampioen Engeland? Ver hoeven ze niet te zoeken voor inspiratie

Vanavond nemen de Red Flames het in Bristol op tegen Europees kampioen Engeland. Een tegenstander die goede herinneringen meebrengt voor onze voetbalvrouwen. In oktober 2023 boekten ze op Den Dreef in Leuven een van de mooiste zeges in de geschiedenis van het Belgisch vrouwenvoetbal, toen ze de Lionesses met 3-2 over de knie legden.

Na een nul op zes onder nieuw bondscoach Elisabet Gunnarsdottir, willen de Red Flames dringend punten beginnen pakken in de Nations League.

Lukt waar ze niet in slaagden tegen wereldkampioen Spanje en Portugal, wel tegen Europees kampioen Engeland? Inspiratie kunnen ze alvast vinden uit hun stuntzege van anderhalf jaar geleden.



In de groepsfase van de Women's Nations League namen de Flames het toen, enkele dagen na een nederlaag met het kleinste verschil in Leicester, op tegen de Lionesses in het King Power At Den Dreef in Leuven.



Tot verbazing van velen, trokken ze na een spektakelmatch aan het langste eind: 3-2.

Uitblinkster die avond? Tessa Wullaert. De aanvoerster leidde België met twee doelpunten, waarvan de winnende in minuut 85, naar een onverhoopte driepunter. Een ware triomf en droomavond voor het Belgische vrouwenvoetbal.

Lukt het onze Red Flames vanavond en dinsdag opnieuw om de scalp te veroveren van Engeland?