Na tweede helft vol plottwists: Bayern München en Borussia Dortmund verdelen de buit in Duitse topper

Na het verlies in de heenwedstrijd van de Champions League-kwartfinale tegen Inter stond er opnieuw een belangrijke match voor Bayern op het programma vandaag. Het ontving Borussia Dortmund in de Duitse Klassieker.



Bayern vatte de wedstrijd aan in de wetenschap dat het eerste achtervolger Leverkusen op 8 punten kon zetten, na het gelijkspel van de concurrent eerder vandaag.



In een aangename eerste helft kwam het grootste gevaar van Bayern, maar doelpunten vielen er niet. Die werden opgespaard voor de tweede helft.



Amper 3 minuten na de rust sloeg Maximilian Beier toe voor Dortmund. Werd het opnieuw een pijnlijke avond voor Vincent Kompany?



Onze landgenoot besloot in te grijpen en bracht Raphael Guerreiro en Serge Gnabry tussen de lijnen. Een wissel die Bayern geen windeieren zou leggen.



Want iets na het uur bracht Guerreiro opnieuw op gelijke hoogte en amper 5 minuten later rolde Gnabry de Dortmund-defensie op op weg naar de 2-1.



Het spektakel was nog niet voorbij in de Allianz Arena. Na een hoekschop belandde de bal bij Serge Guirassy, die op spectaculaire wijze probeerde te scoren. Zijn inzet werd gered door doelman Urbig, maar de rebound viel voor de voeten van Waldemar Anton die de gelijkmaker maar voor het binnenleggen had.



Nadien kwamen beide ploegen nog dicht bij het winnende doelpunt, maar dat viel niet meer. Zo behoudt Bayern zijn voorsprong van 6 punten op Leverkusen.



Al zal de focus bij Kompany en co. nu eerst liggen op de terugwedstrijd tegen Inter in de Champions League.