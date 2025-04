Eddy Merckx en Roland Forthomme spelen Belgische halve finale op EK driebanden

De beste driebanders van Europa verzamelen deze week in Turkije voor het EK driebanden. En de Belgen tonen dat ze bij de top behoren met 3 landgenoten in de kwartfinales, waarvan er 2 naar de halve finales mogen.



Eddy Merckx (CEB-4) en Roland Forthomme (CEB-13) hebben zich voor de halve finales geplaatst. Daarin nemen ze het zondagvoormiddag tegen elkaar op. Voor Peter Ceulemans (CEB-11) betekenden de kwartfinales het eindstation.



Merckx zette in zijn achtste finale de Fransman Jeremy Bury (CEB-8) aan een gemiddelde van 2,777 caramboles per beurt met 50-32 opzij en won vervolgens met 50-34 van de Zweedse titelverdediger Torbjörn Blomdahl (CEB-1). In die partij kwam hij net niet aan een gemiddelde van twee caramboles (1,923).



Forthomme schakelde eerst de Fransman Mikael Devogelaere (CEB-24) met 50-47 uit en toonde zich in zijn kwartfinale eveneens met 50-47 net iets beter dan de Italiaan Marco Zanetti (CEB-6). Die kwam aan een gemiddelde van 2,136, maar Forthomme deed met 2,173 nog beter.



Ceulemans won met 50-25 van de Turk Yilmaz Ozcan (CEB-27), maar moest voor een stek bij de laatste vier met 50-40 het onderspit delven voor de Nederlander Jeffrey Jorissen (CEB-12). Die neemt het om een finaleplaats tegen de Duitser Martin Horn (UMB-3) op.



Merckx kan zich een vierde keer voor de finale plaatsen. In 2007 kroonde hij zich tot Europees kampioen. Daarna moest hij in de finale twee keer de duimen leggen voor de Nederlander Dick Jaspers (2010 en 2011) en een keer voor Blomdahl (2015). Forthomme evenaart met zijn halve finale zijn in 2008 geleverde beste prestatie.