Op weg naar Parijs 2024: Wout van Aert wenst Tiesj Benoot een medaille toe

Niks bijzonders, want de Vuelta komt er snel aan. De Olympische Spelen zijn nooit een eindpunt voor ons.

Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd:

Dit wordt de ster in mijn discipline:

Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs:

Het dichtbij is en er veel supporters kunnen komen kijken.

Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat…

In Tokio sprintte Wout van Aert naar olympisch zilver, hij klopte Tadej Pogacar (r) op de streep. Richard Carapaz (m) kregen ze niet meer te pakken.

Belgische frietjes eten en gewoon even genieten om thuis te zijn.

Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't no mountain high enough

Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd:

Dit wordt de ster in mijn discipline:

Bestaan sprookjes echt en hebben we een nog zotter vervolg op onze gouden EK-medaille.

Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs:

Ben ik vergeten mijn koffer in te pakken. Laten we ons eerst nog maar kwalificeren voor de Olympische Spelen ;-)

We superveel Belgische supporters zullen hebben. Een groter contrast met Tokio bestaat niet. Onze poulefase vindt plaats in Rijsel, wat zelfs nog dichter bij de Belgische grens ligt.

Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat…

Antonia Delaere in het shirt van de nationale ploeg op de Olympische Spelen van Tokio.

sport: judo

judo discipline: -60 kg

-60 kg leeftijd: 26 jaar

Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat…

Het dicht bij huis is en niet kampen met een tijdsverschil. En omdat Parijs een iconische stad is.

Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan…

Ga ik moe zijn, maar ga ik ook alles geven en de beste versie van mezelf proberen te zijn.

Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs:

Noor Vidts en Luka Van den Keybus.

Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe:

Noor Vidts

Als ik een olympische medaille win, dan…

Ga ik heel tevreden zijn en ga ik daar enorm van genieten.

Dit wordt de ster in mijn discipline:

Teddy Riner

Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd:

The Offspring - You're gonna go far, kid

Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen:

Een trio dessertjes eten in De Werf.

Deze Franse vloekwoorden ken ik:

Putain, merde, conard, ...