Op weg naar Parijs 2024: turner Noah Kuavita droomt van "een open bus zoals de voetballers"

do 4 januari 2024

do 4 januari 2024 08:21

2024 staat voor veel atleten gelijk aan de Olympische Spelen van Parijs. Hoe staan ze ervoor? Wie wensen ze een medaille toe? En wat doen ze als ze zelf een medaille winnen? Wij schotelden ze 9 vragen voor.

Marten Van Riel

sport: triatlon

triatlon discipline: olympische afstand en mixed relay

olympische afstand en mixed relay leeftijd: 31 jaar Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat…

Ze voor het eerst dicht bij de deur zijn. Rio was ver, in Tokio heersten er strenge coronaregels. Nu kunnen we eindelijk voor een publiek met veel Belgen, vrienden en familie racen! Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan… Gaat de Seine hopelijk niet bevroren zijn. Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs: Jens Schuermans. Hoewel we allebei veel rommel maken. Dat komt misschien niet goed. Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe: Jelle Geens, waar ik al jaren mee train. Hij miste de individuele wedstrijd in Tokio na een covidinfectie. Ik gun het hem heel hard om revanche te nemen in Parijs! Als ik een olympische medaille win, dan… Laat ik de Eiffeltoren tatoeëren en fiets ik van Parijs naar mijn thuisdorp Loenhout, om er een megafeest te bouwen. Dit wordt de ster in mijn discipline: Marten Van Riel. Of ik die medaille nu pak of niet, ik ga proberen om de race hard te maken van begin tot einde. Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd: Sia - Unstoppable Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen: Zo snel mogelijk Frankrijk verlaten om BELGISCHE frietjes te eten en dan to focussen op de Ironman. De vakantie zal moeten wachten. Deze Franse vloekwoorden ken ik: Die zijn niet geschikt voor publicatie, haha.

Marten Van Riel is op weg naar zijn 3e Olympische Spelen.

Jens Schuermans

sport: mountainbike

mountainbike discipline: cross-country

cross-country leeftijd: 30 Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat… Het kort bij huis is. En omdat het de eerste trip met mijn vriendin was. Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan… Ben ik nog niet klaar. Ik heb net off-season gehad en ik moet me nog aanpassen aan het parcours. Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs: Pierre de Froidmont. Een topgast en zalig om als collega te hebben. Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe: Marten Van Riel, vanwege zijn persoon en omdat hij al vaak dicht bij een medaille geëindigd is. Als ik een olympische medaille win, dan… Ga ik superblij zijn. Op de perfecte dag moet het mogelijk zijn, ik ga keihard werken voor die dag. Dit wordt de ster in mijn discipline: Victor Koretzky. Een Franse mountainbiker die een parcours op zijn maat krijgt en altijd op zijn best is op de cruciale momenten. Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd: Linkin Park! Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen: Genieten van de gehele olympische ervaring. Deze Franse vloekwoorden ken ik: Ik ben niet echt een vloeker :)

Jens Schuermans maakt zich op voor zijn 3e Olympiqsche Spelen.

Noah Kuavita

sport: turnen

turnen discipline: allround en rekstok

allround en rekstok leeftijd: 24 jaar Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat… Ze dichtbij familie en vrienden plaatsvinden. En omdat Parijs makkelijk bereikbaar is. Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan… Zal ik iedereen verwittigen om te kijken en ik zal maken dat het me zeker lukt. Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs: Luka Van den Keybus. Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe: Frederick "Flips" Richard. Als ik een olympische medaille win, dan… Loop ik rond in het olympisch dorp met een fles champagne en organiseer ik een toer door Antwerpen met een open bus, zoals de voetballers. Dit wordt de ster in mijn discipline: Daiki Hashimoto. Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd: Freddie Konings - Anvers cité Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen: Een burger eten. Deze Franse vloekwoorden ken ik: Putain, conard, ...

Noah Kuavita: "Als ik een medaille pak, organiseer ik een toer door Antwerpen in een open bus, zoals de voetballers."

Nicolas De Kerpel

sport: hockey

hockey discipline: heel veel

heel veel leeftijd: 30 jaar Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat… Het niet ver van huis is waardoor er veel supporters kunnen komen kijken. In Tokio hebben we hen toch gemist hoor, vooral om die gouden medaille te vieren. Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan… Zou dat spijtig zijn, we hebben ons nog niet geplaatst. En we hebben de komende maanden nog nodig om ons klaar te stomen. Komt goed! Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs: Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover en Antoine Kina. Dezelfde kamer als in Tokio, een gouden kamer! En anders graag met Marten Van Riel, een topkerel.

Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe: Marten Van Riel en Noor Vidts. Ik ga sowieso blij zijn met elke Belgische medaille. Alle atleten van Team Belgium werken heel hard. Als ik een olympische medaille win, dan… Winnen we 3 olympische medailles op een rij, wat een zeer uitzonderlijke prestatie zou zijn! Daar hoort een zeer stevig feestje bij ;) Dit wordt de ster in mijn discipline: De ploeg is het saaie, maar correcte antwoord. Als ik toch een individu moet zeggen, dan ga ik voor Arno Van Dessel. Hij gaat er veel verrassen. Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd: Alle schijven van DJ BVO Mortier. Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen: De frituur opzoeken. Ervoor ook nog :) Deze Franse vloekwoorden ken ik: Putain, dat zijn er veel te veel! Maar vloeken doe ik nooit ;)

Nicolas De Kerpel en de Red Lions azen op een bisnummer in Parijs.

Isaura Maenhaut

sport: zeilen

zeilen discipline: 49er FX

49er FX leeftijd: 25 jaar Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat… Vrienden en familie ons in actie kunnen zien. Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan… Zouden we er eindelijk aan kunnen beginnen. Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs: Anouk Geurts. Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe: Emma Plasschaert. Als ik een olympische medaille win, dan… Zien we dan wel. Dit wordt de ster in mijn discipline: Anouk Geurts en Isaura Maenhaut. Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd: AC/DC - Highway to hell Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen: Surfen en skiën. Deze Franse vloekwoorden ken ik: Putain.

Isaura Maenhaut zeilt samen met Anouk Geurts in de spectaculaire 49er FX-boot.

Paulien Couckuyt

sport: atletiek

atletiek discipline: 400 meter horden

400 meter horden leeftijd: 26 jaar Ik ben blij dat de Spelen in Parijs plaatsvinden, omdat… Het dicht bij huis en er veel fans, familie en vrienden kunnen komen supporteren. Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan… Ben ik er helemaal klaar voor. Met deze fijne atleet wil ik een kamer delen in Parijs: Imke Vervaet en de Belgian Cheetahs. Deze fantastische atleet wens ik een medaille toe: Veel! De Belgian Cheetahs, Nina Derwael, Emma Plasschaert... Als ik een olympische medaille win, dan… Gaan we crazy! Dit wordt de ster in mijn discipline: Cynthia Bolingo! Deze song geeft me een boost voor een wedstrijd: Fight song, This is me Dit doe ik zeker na de Olympische Spelen: Vieren met mijn vrienden en familie. Deze Franse vloekwoorden ken ik: Putain!