EK judo live: Willems wint eerste kamp, Duyck en Corrao uitgeschakeld in tweede ronde

Meteen na zijn kamp treffen we een ontgoochelde Jarne Duyck voor onze camera:





"Ik kende mijn tegenstander van op een trainingskamp, wist dat de wedstrijd hard zou worden en dat zijn linkermouw enorm belangrijk was. In het begin kon ik hem ook goed vastgrijpen, maar aanvallen was moeilijk", analyseert Duyck zelf.





"Ik ben vrij groot, wat maakt dat de tegenstand meestal meer kracht heeft dan ik. Conditioneel ben ik dan weer sterk, dus ik wilde de kamp zo lang mogelijk maken. Dan maak ik een stomme fout in de Golden Score en is het natuurlijk einde verhaal."





"Ik wilde aanvallen om geen tweede bestraffing te krijgen, maar mijn inzet was niet goed genoeg. Ik dacht ook dat het grondgevecht toen al was begonnen (wanneer het grondgevecht begint, kan je niet meer scoren met een worp), maar dat was niet het geval. Mijn tegenstander volgt slim en werpt me nog."





"Ik droomde natuurlijk van een podium, maar ik wilde vooral tonen dat ik het waard ben om hier te staan. Ik ben naar hier gekomen om een goede kamp te vechten tegen de top 8, maar het eindigt in de tweede ronde. Dit resultaat is dus wel een teleurstelling."