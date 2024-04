Zondag begint de Vuelta Femenina: zoete revanche voor Demi Vollering?

Van een aperitiefconcert in de nabijheid van de Vuelta voor mannen over een meerdaags festival tot een volwaardige evenknie van de Giro en de Tour: pas vorig jaar werd de Vuelta echt volwassen.

Het voorbije decennium was ook in Spanje het vlammetje al wel gaan branden, maar de jongste edities werd er veelvuldig gesleuteld aan het format en de plaats op de kalender.

In de zomer van 2022 zag de Tour de France Femmes het levenslicht als grote zus van de Giro, lange tijd de enige grote ronde voor de vrouwen.

De Vuelta is eigenlijk een pasgeborene, want het Spaanse kindje worstelde de voorbije jaren met een identiteitscrisis.

Met La Vuelta Femenina begint het vrouwenpeloton zondag aan de eerste van drie grote rondes. Staan later dit jaar op de kalender: de Giro (7 - 14 juli) en de Tour (12 - 18 augustus).

Die upgrade kwam er ook op vraag van de rensters zelf, met Annemiek van Vleuten als een van de bezielers.

In 2022 had zij begin juli de Giro gewonnen en eind juli de Tour, maar haar Spaanse eindzege na 5 dagen in september gaf haar toen geen voldaan gevoel. "De Vuelta kan zich nog geen grote ronde noemen", opperde ze 2 jaar geleden.

Met de komst van een kapitaalkrachtige sponsor werd de toenmalige wereldkampioene in 2023 op haar wenken bediend en werd de Vuelta uitgebouwd tot een zevendaagse met een aankomst bergop op de slotdag.

De Spaanse rittenkoers schoof op naar begin mei en Van Vleuten trok er - zonder ritwinst - aan het langste eind, maar ze werd wel tot het uiterste gedreven door vooral Demi Vollering.

Haar troonopvolgster finishte in de eindstand op amper 9 seconden en voelde zich bekocht door de coup die Van Vleuten en haar Movistar-team in de voorlaatste rit hadden gepleegd. Die zou tot stand gekomen zijn na een controversiële aanval tijdens een plaspauze van Vollering.