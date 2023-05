Van Vleuten deelt ferme tik uit aan Vollering in Vuelta Femenina, discussie over plaspauze

De kip of het ei: de plaspauze of het plan?

Wat een overgangsrit had moeten zijn met onderweg 2 cols van 2e categorie heeft de Vuelta op zijn kop gezet. Movistar kon zijn plan met de aangekondigde zijwind perfect uitvoeren. Op het moment dat Van Vleuten en co. de boel in gang zetten, nog voor de cols, waren Vollering en enkele andere rensters wel gaan plassen.



Van Vleuten nuanceerde meteen na de aankomst: "Het was sowieso ons plan om daar te gaan, dat hing zeker niet af van het plassen. Het is ook niet ideaal om te gaan plassen voor een passage met zijwind. Dat hoort bij de koers."



Vollering stond met tranen in de ogen: "Ik zou hetzelfde zeggen als zij. Ze hebben er vandaag alles aan gedaan om mij uit het rood te rijden. Ze rijden vol door toen ik met een ploeggenote aan het plassen was. Een andere ploegmate had toen net ook pech."



Door het waaiergeweld scheurde de boel in tweeën, Vollering had 1'15" achter aan de voet van eerste klim. "Dit is balen. De hele ploeg heeft goed gewerkt tot aan de voet. Op de klim moest ik het doen, want ik klim beter. Op de 2e klim kwam ik terug bij het eerste peloton, maar er reed nog een kopgroepje voor."