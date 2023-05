Na zeges in de Giro en de Tour wint Marianne Vos nu ook in de Vuelta

Marianne Vos (35) rijdt haar eerste Vuelta. Maandag schoot ze meteen raak in de ploegentijdrit, nu heeft ze ook haar allereerste individuele zege te pakken in de Ronde van Spanje.

In de Tour had Vos vorig jaar de teller op 2 gezet, in de Giro won ze maar liefst 32 keer (in 7 deelnames).

Voor haar eerst Vueltazege rekende ze in de sprint af met landgenote Charlotte Kool, die haar gisteren te snel af was. De twee maakten deel uit van een groep met favorieten, ontstaan in het waaiergeweld.

De eerste groep haalde de finish met 45 km/u gemiddeld op de fietscomputer.

"We waren goed voorbereid op de actie", zei Vos. "We reden vandaag een hogesnelheidsrace."