De "net niet" in Vuelta zindert na bij Vollering: "Ik had ook het eindklassement kunnen winnen..."

"Ik ga met twee ritzeges naar huis, dat is heel mooi", blikt Demi Vollering terug na de gewonnen slotetappe. Al rest er vooral een wrang gevoel: "Als het in de voorlaatste rit iets anders was gelopen, had ik ook het eindklassement kunnen winnen."

9 seconden. Meer scheelde het niet, of de Nederlandse van SD Worx haar tijdverlies door het slecht getimede plasmoment van gisteren weggewerkt hebben.

"Het is jammer dat ik toen niet met de besten kon meedoen", baalt ze nog steeds. "Maar we hebben als ploeg laten zien wat we waard zijn en ik ben heel erg blij met de strijd die we hebben kunnen leveren in deze slotetappe."

Eindigen, wil ze duidelijk op een positieve noot: "Het hele team heeft er vandaag voor gevochten."