Thibau Nys sloeg gisteren een dubbelslag in de Ronde van Romandië. Door zijn overwinning in de tweede rit mocht hij vandaag met de gele leiderstrui om zijn schouders starten. In het verleden mochten vele landgenoten al in het geel pronken. Wij zetten er 10 op een rijtje uit verschillende rittenkoersen. Kun jij ze achterhalen?