Waarom zorgt 2 dagen NAVO voor 8 maanden geen politie? En komt Amstel Gold Race in gevaar?

do 28 november 2024 16:28

Het ontbreken van politiemotards door een NAVO-top zorgt ervoor dat de Nederlandse wielerkalender volgend jaar stevig kan inkrimpen. Wat is er allemaal aan de hand in Nederland? En moeten we volgend jaar een streep trekken door de Amstel Gold Race?

De Nederlandse wielerorganisatoren zitten met hun handen in het haar.



Door een NAVO-top op 24 en 25 juni in Den Haag zullen er van 1 januari tot 31 augustus geen politiemotards kunnen worden ingezet tijdens wielerwedstrijden. Dat betekent dat heel wat koersen op de helling komen te staan. Een bizarre situatie die enkele vragen opwerpt. We vroegen de Nederlandse wielerbond om wat opheldering en belden met Joost van Wijngaarden (manager evenementen bij de KNWU).

Hoe kan het dat een tweedaagse NAVO-top ervoor zorgt dat de politie 8 maanden lang niet kan worden ingezet? "Dat heeft te maken met het takenpakket van de politiedienst die wielerwedstrijden begeleidt."



"Die dienst is vrij klein en moet naast wielerwedstrijden ook ministers en staatshoofden begeleiden", legt Van Wijngaarden uit.



"Volgend jaar moeten de motoragenten veel mensen begeleiden van Schiphol naar Den Haag door de NAVO-top. Daarom wordt elke motoragent naar die top gestuurd." "De top duurt maar 2 dagen, maar voordien moeten de motoragenten hun NAVO-ritten ook verkennen. Er staan ook trainingen op het programma. Daarnaast moet iedereen ook zijn verlofuren opdoen. Daarom zijn de motoragenten 8 maanden lang niet inzetbaar in de koers." Maar volgens de KNWU zit er meer achter.

"Er is een enorm capaciteitstekort bij de politie, niet alleen bij de motoragenten. De politie wil daarom een signaal uitsturen naar de overheid dat ze enkele taken moeten neerleggen zoals het begeleiden van wielerwedstrijden."

Is er een oplossing om de bedreigde wielerwedstrijden in 2025 te redden? "In Nederland zijn er 40 wedstrijden die vorig jaar doorgingen met politiebegeleiding. 5 daarvan na augustus. Dat wil zeggen dat er 35 koersen bedreigd zijn."



"Veel, vooral oudere, organisatoren denken nu automatisch dat hun koers volgend jaar niet zal plaatsvinden."



"Maar wij proberen die organisatoren ervan te overtuigen dat hun koers wél kan doorgaan door bijvoorbeeld een motorbegeleidingsteam in te zetten. Dat zijn vrijwilligers die vanaf de moto het verkeer regelen, maar niet dezelfde bevoegdheden hebben als politie-agenten." "Een andere oplossing is om als wedstrijd niet het hele land te doorkruisen. Maar wel om te koersen op een circuit. Motorbegeleidingsteams kunnen op die circuits de rol van de politie vervullen."



Wat met de Amstel Gold Race? "Bij die koers zullen de organisatoren misschien moeten nadenken over een scenario zoals tijdens de corona-editie." "Toen vond de wedstrijd plaats op een lokale ronde, met telkens de Bemelerberg en de Cauberg." "Als er toch motoragenten zouden vrijkomen volgend seizoen, dan zullen we die logischerwijze inzetten voor de Amstel Gold Race. Want dat is de grootste koers in Nederland."