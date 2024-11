Maxim Van Gils hakt knoop door en forceert vertrek bij Lotto-Dstny: "Ik vergeet mijn tweede familie nooit"

Maxim Van Gils liet een 10-tal dagen geleden de wielerwereld opschrikken met het nieuws over een eventueel vertrek bij Lotto - Dstny. Hij had nochtans in het voorjaar net zijn contract verlengd tot en met 2026.



Maar door goeie prestaties in de maanden daarna - onder meer een 3e plaats in de Strade Bianche en de Waalse Pijl, een 4e in L-B-L en winst in Eschborn-Frankfurt - lagen er plots kapers op kust.



Van Gils veranderde na de Tour van manager - hij ging in zee met de Italiaanse topmakelaar Alex Carera van Pogacar, Girmay en andere Philipsens.



Lotto-Dstny en Carera bevestigden 10 dagen geleden dat er gesprekken waren met Lotto-Dstny over de toekomst en dat die toekomst ook een vertrek kon inhouden. Van Gils zelf gaf vorige week nog mee dat blijven ook tot de mogelijkheden behoorde.



Maar het contract dat hij verlengde in maart, honoreerde niet zijn prestaties van nadien. Lees: elders zou hij een beter contract kunnen tekenen.