Chelsea overleeft de steekjes van Brentford en komt op twee punten van leider Liverpool

Chelsea heeft voor de 5e speeldag op rij gewonnen in de Premier League. Deze keer was subtopper Brentford het slachtoffer. De Londense club (zonder de geblesseerde Lavia) domineerde in het grootste deel van de partij met vrij veel kansen. Marc Cucurella en Nicolas Jackson beslisten uiteindelijk de partij. De aansluitingstreffer van Mbeumo kwam te laat. Leider Liverpool houdt zo nog maar 2 punten voorsprong over op Chelsea, dat wel een match meer heeft gespeeld.

Vol vertrouwen na de 2-5 tegen Tottenham ontving Chelsea Brentford, dat in een vrij sterk seizoen een povere uitreputatie heeft. Dat kwam ook vandaag tot uiting.

Chelsea was namelijk baas in de eerste helft. Na een reeks kansen was het kort voor rust raak. Marc Cucurella zette zijn hoofd en zijn krullen tegen een voorzet van Madueke en knikte binnen.

In de 2e helft was lang alles onder controle voor de Blues. Een kwartier voor tijd was het wel even schrikken. Chelsea-doelman Sanchez moest uitpakken met een knappe parade op een poging van Nørgaard en Carvalho trapte van dichtbij tegen de lat.

Dankzij Nicolas Jackson was er wat meer zekerheid. Hij trapte de bal mooi laag binnen.

Brentford kreeg ook nog wat het verdiende: een doelpunt. Bryan Mbeumo werd diep gestuurd en legde de bal voorbij Sanchez. Meer dan een eerredder was het niet, want in de toegevoegde tijd waren er vooral nog opstootjes. Na affluiten zorgde dat zelfs nog voor een rode kaart voor Cucurella.

Chelsea verstevigt zo zijn tweede plaats en profiteert van het puntenverlies van Liverpool en Arsenal.