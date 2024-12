Club Brugge zit Genk op de hielen, Union voor het eerst in maanden weer in top 6: dit is het JPL-klassement

Na speeldag 18 wrijven enkele topploegen zich in de handen. Club is door de zege tegen leider Genk genaderd tot op 1 puntje, ook Anderlecht profiteerde mee van de Limburgse nederlaag. Union mag op zijn beurt voor het eerst sinds speeldag 5 nog eens zijn tenten opslaan in de top 6 en onderin lijkt een klein breukje te ontstaan. Dit is het klassement in de Jupiler Pro League.