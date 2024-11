Jonas Vingegaard wakkert mysterie rond Giro aan met knipoog: "Deur staat open net als voor Ronde en Roubaix"

vr 29 november 2024 07:24

Vingegaard en Pogacar verzorgden het spektakel in de Tour vorig jaar, de Sloveen won het pleit.

Waagt Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) zich volgend jaar aan de dubbel Giro-Tour? "Ik heb altijd al gezegd dat ik ooit eens de Giro wil rijden. Maar ik kan nog niet zeggen of dat volgend jaar al het geval zal zijn", vertelde de tweevoudige Tour-winnaar op een persbabbel.

Met de eerste ploegstage voor de deur richten de renners hun vizier op het nieuwe wielerseizoen. De voorbije weken suisden geluiden rond dat Jonas Vingegaard volgend jaar de combinatie Giro-Tour gaat doen. Net zoals Pogacar afgelopen seizoen. "De deur voor een Giro-deelname staat open, net als die ook openstaat voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", zegt de 27-jarige Deen met een knipoog. "Zolang mijn programma voor volgend jaar nog niet afgebakend is, kan ik elke koers rijden." "In het verleden heb ik wel al gezegd dat ik de Giro ooit wil rijden. Maar ik kan niet zeggen of ik volgend jaar aan de start sta of het jaar erachter. Het zal sowieso wel ooit gebeuren."

Crazy 2024

Terug naar 2024. Dat was een seizoen met pieken en dalen voor Vingegaard.



"Het was een "crazy" jaar", zegt de Deen. "Als je me voor het seizoen had getoond dat ik die resultaten zou behalen, zou ik niet tevreden zijn geweest. Maar je moet de omstandigheden kennen."



Die omstandigheden zijn meer dan verzachtend. Vingegaard maakte begin april een horrorcrash in de Ronde van het Baskenland, lag 8 dagen op intensieve zorg en kon pas half mei weer "normaal" beginnen te trainen. "Dan zijn 9 zeges en een 2e plek in de Tour na Pogacar echt wel goed."

Dat mijn aanloop naar de Tour afgelopen jaar verre van ideaal was, geeft me vertrouwen. Jonas Vingegaard

In die Tour botste Vingegaard op superman Tadej Pogacar. Aan het eind moest de Deen uiteindelijk ruim 6 minuten toegeven.



"Ik moet volgend jaar beter worden als ik de Tour nog eens wil winnen", stelt Vingegaard vast.



"Maar het feit dat mijn aanloop afgelopen jaar verre van ideaal was, geeft me vertrouwen dat het mogelijk is om Pogacar nog te verslaan."

Vingegaard mocht pas 12 dagen na zijn val in het Baskenland het ziekenhuis verlaten.

Sigaretten roken

Vingegaard beantwoordde op de persbabbel ook nog enkele vragen over het verbod op koolstofmonoxide rebreathers.



De UCI heeft teams en renners gevraagd om niet over te gaan tot het "herhaaldelijke gebruik" van de techniek, omdat dat prestatiebevorderend zou zijn en renners daarbij een giftig gas inademen.

"Wij gebruikten het bij Visma-Lease enkel om te testen of onze hoogtestage werkte of niet", zegt Vingegaard over de koolstofmonoxide rebreathers.



"Als de techniek misbruikt wordt (om prestaties te verbeteren), dan begrijp ik de beslissing om het te verbieden."

Ik ben niet bang van 1 sigaret. Jonas Vingegaard