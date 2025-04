"We wilden te graag dat Wout won": ontgoocheling troef bij Jorgenson en Benoot na "verkeerde beslissing"

Visma-Lease a Bike leek alle troeven in handen te hebben in de finale van Dwars door Vlaanderen, maar liet zich nog overbluffen door Neilson Powless. "We maakten de verkeerde beslissing", was Matteo Jorgenson eerlijk.

"We hebben de foute beslissing genomen om Neilson Powless mee te nemen. We hadden hem meer het vuur aan de schenen kunnen leggen."

Visma-Lease a Bike gokte op de sprint van Wout van Aert. "We hebben het misschien als te vanzelfsprekend genomen", gaf Tiesj Benoot toe. "Achteraf gezien hadden we beter aangevallen in het slot."

Neilson Powless doorprikte die droom in de sprint. "We zijn ontgoocheld", zei Matteo Jorgenson . "Het was een prachtige koers tot de laatste 10 kilometer, maar dan maken we de verkeerde beslissing. We hebben het verkeerd gespeeld."

We hebben te veel risico genomen door Powless mee te nemen naar de streep. Achteraf gezien was het een domme beslissing.

"Het groeide natuurlijk. Matteo had vorig jaar gewonnen. Ik zat dan weer 3 weken op de Teide met Wout en ik wilde misschien zelfs liever dat hij won dan ikzelf. Maar we hadden een andere beslissing moeten nemen."

"Ik denk dat we te graag wilden dat Wout won, na alles wat er vorig jaar is gebeurd. Daardoor hebben we te veel risico genomen om Powless mee te nemen naar de sprint. Achteraf gezien was het een domme beslissing", vulde Benoot aan.

Waarom zetten ze dan al hun geld op Van Aert in de finale? "We hebben de knoop op 10 kilometer doorgehakt, maar het was de verkeerde call", sprak Jorgenson.

Een domper op een nochtans heel sterke koers van Visma-Lease a Bike. "Het was de eerste keer dit seizoen dat we ons plan konden uitvoeren, bijna tot de perfectie", zei Benoot.

"Eindelijk konden we weer koersen zoals we het graag doen. Daar zijn we even naar op zoek geweest in het voorjaar. Spijtig dat we het niet kunnen afmaken, want het was welverdiend geweest."

Het plannetje om een coup te plegen was op voorhand afgesproken. "Het plan was om de koers open te breken op de eerste klim van Berg ten Houte, maar net ervoor raakten we wat verspreid", aldus Jorgenson.

"Dan schakelden we over op plan B, dus dat was de volgende beklimming. Het doel? Aanvallen en kijken welke situatie we konden creëren."