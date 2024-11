"Bodybuilder" Uijtdebroeks heeft verklaring voor inzinkingen en wil liever niet naar Tour: "Ze gaan me moeten overtuigen"

3 maanden na zijn opgave in de Vuelta heeft Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) uitvoerig gesproken over het fysieke probleem dat hem vorig seizoen parten speelde. "Ik dacht dat het om een geknelde liesslagader ging, maar het probleem zat in mijn onderrug."

Met zijn kenmerkende glimlach vertelt Cian Uijtdebroeks hoe zijn trainingsdagen er de voorbije weken uitzagen. De gymsessies zijn het gevolg van een probleem in zijn onderrug, waardoor Uijtdebroeks in de Vuelta last had van een "verlammend gevoel in de benen" met inzinkingen in bergetappes als gevolg. "Eerst dacht ik dat het om een geknelde liesslagader ging. Uit onderzoeken bleek dat ik een probleem in mijn onderrug had, waar veel zenuwen zitten die naar mijn benen lopen. Dat verklaarde het verdovende gevoel."

Met opgaves in de Giro en de Vuelta door coronabesmettingen, een longontsteking en fysieke hinder was 2024 geen schot in de roos voor Uijtdebroeks.



Zag hij tussen alle ellende ook lichtpuntjes?



"Ik was blij met hoe ik in de Tirreno rondreed zonder dat dat een doel was."

"Het was ook superleuk om voor het eerst rond te rijden met een leiderstrui in een grote ronde", doelt Uijtdebroeks op de witte trui in de Giro.



"Ik mocht toen samen met Pogacar in de kleedkamers zitten voor de podiumceremonie. Dat was een mooie belevenis."