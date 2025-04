Ploegleiding Visma-Lease a Bike kijkt in de spiegel: "Renners hebben beslist, wij hadden hen moeten overrulen"

kalender wo 2 april 2025 19:00

Lange tijd zag het ernaar uit dat Visma-Lease a Bike iedereen de mond zou snoeren met een masterclass. Tot in de laatste rechte lijn. "Ik zie het als mijn fout en mijn verantwoordelijkheid", steekt Head of Racing Grischa Niermann de hand in eigen boezem.

"Of de renners zélf beslist hebben dat ze zouden sprinten? Ja. Wie dat beslist heeft? Dat maakt niet uit. Ik ben verantwoordelijk voor de tactiek en ik zie het als mijn fout." Grischa Niermann speelde geen verstoppertje. De Head of Racing van Visma-Lease a Bike trok het boetekleed aan. Dat de Nederlanders het op een sprint lieten aankomen met Neilson Powless, was een fatale misslag. "Dat hebben we in het slot beslist toen we zeker waren dat de achtervolgers niet meer zouden terugkomen." "Wout had vertrouwen in zijn sprint, maar achteraf bekeken had ik moeten beslissen dat we één voor één zouden aanvallen om Powless te lossen." "Want op deze manier lag het voor hem natuurlijk op een schoteltje. Dat kan gebeuren, maar ik zie het als mijn fout en mijn verantwoordelijkheid om dat te overrulen." "We hadden moeten aanvallen en dat heb ik niet beslist. Uiteraard ben ik teleurgesteld, want het was een geweldige koers tot die slotkilometer." "Dit is dan ook een verlengstuk van de voorbije weken. Het was supermooi en we hebben genoten, maar van dit einde ben ik eventjes niet goed."

We hebben kort voor de finish contact gehad en we zouden het op een sprint laten aankomen. Ik had toen moeten zeggen dat we moesten aanvallen. Grischa Niermann

Het siert Niermann hoe hij in deze pijnlijke omstandigheden zijn tijd nam om zijn verhaal te doen aan de ploegbus. Al kon hij alleen maar zijn boodschap blijven herhalen. "We hebben kort voor de finish contact gehad en we zouden het op een sprint laten aankomen. Ik had toen moeten zeggen dat we moesten aanvallen." "Of we te veel vertrouwen hadden in Wout? Dat weet ik niet. Normaal wint hij zo'n sprint en hij had, volgens mij, ook goeie benen. Maar dit scenario bedenk je niet. Achteraf is dat gewoon een grote fout." Hoe goed was Wout van Aert dan eigenlijk? "Tot het einde heel goed. Een sprint voor de 20e plek zou ook niet goed geweest zijn, hé." "We dachten dat we zouden winnen en dat is niet gebeurd. We hadden alles in onze handen, maar Wout kreeg krampen in de sprint. Een keer in de 10 jaar gebeurt dit. Heel jammer."