Visma Lease a Bike onderzocht valpartijen van Wout van Aert en co: "Heeft te maken met een stukje concentratieverlies"

Bij Visma-Lease a Bike roept Dwars door Vlaanderen van vorig jaar gemengde gevoelens op. De ploeg won er dankzij Matteo Jorgenson, maar verloor er ook Wout van Aert na een val. Zulke crashes waren zowat de rode draad in 2024 bij de Nederlandse ploeg, die in een NOS-podcast de eerste voorzichtige inzichten deelt van haar onderzoek naar verklaringen en oplossingen.

Heijboer legt in de NOS-podcast De Wielerredactie uit dat de ploeg op zoek is gegaan naar verklaringen voor de talloze valpartijen en het blessureleed.

"Het gebeurde zo vaak dat het niet goed zou zijn als we dat hadden afgedaan als alleen maar pech", deelt Mathieu Heijboer bij de NOS. De Nederlander is de performance manager van de Nederlandse ploeg.

Ook de pechmomenten van Wout van Aert worden gelinkt aan die factor. "De val in Dwars door Vlaanderen was niet te voorkomen geweest, maar bij de valpartij in de Tour de France reed hij alleen op kop en schatte hij een bocht verkeerd in. Als hij daar iets geconcentreerder was geweest, had hij die bocht gehouden", zegt Heijboer over Van Aert.

"Een ander voorbeeld was de valpartij op de Olympische Spelen, waar hij in het groepje zat met Van der Poel. Ook daar viel hij als enige op een plek waar hij al meerdere keren was geweest. Hoe dat kan? Ook een stukje concentratieverlies op dat moment."

Vandaag neemt Van Aert deel aan de koers waar hij vorig jaar ten val kwam. Heeft die negatieve herinnering nog impact op hoe hij zich gedraagt in koers?

"Hij heeft echt goed rust kunnen nemen en hij voelt zich nu ook beter daarin", zegt Heijboer. "Maar goed, het zijn natuurlijk met name de klassiekers waarin hij het moet doen. Dat zijn zulke specifieke wedstrijden, die kun je niet nabootsen."