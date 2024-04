Christopher Pegg is opvolger van Steve Ibens als bondscoach 3x3 Lions: "Zeer blij met deze kans"

vr 26 april 2024 12:52

Christopher Pegg is officieel aangesteld als nieuwe bondscoach van de 3x3 Belgian Lions, als opvolger van Steve Ibens. Komende maand wacht Pegg al meteen een uitdaging van formaat, met het olympisch kwalificatietoernooi in Debrecen.

De aanstelling van Christopher Pegg als bondscoach is geen grote verrassing. Sinds het vertrek van Steve Ibens was Pegg al actief met de 3x3 Lions op de trainingen van de nationale ploeg. Vandaag is bevestigd dat 41-jarige coach de opvolger wordt van Ibens. "Ik ben zeer blij met deze kans en kijk ernaar uit om het team zo goed mogelijk voor te bereiden op de Olympische Spelen", vertelt Pegg, die het team volgende maand voor het eerst officieel zal leiden tijdens het belangrijke OS-kwalificatietoernooi in Debrecen. "We hebben een stevig programma, waarbij we de vaste waarden van het team zullen klaarstomen, maar waar we ook de revaliderende Caspar Augustijnen op tijd speelklaar proberen krijgen. We willen op volle sterkte kunnen aantreden op het OKT in Debrecen."

Ik ben zeer blij met deze kans en kijk ernaar uit om het team zo goed mogelijk voor te bereiden op de Olympische Spelen. kersvers 3x3-bondscoach Christopher Pegg

Pegg is momentaal aan de slag als coach in Top Division I, het niveau onder de BNXT League. Hij leidde er Gembo Borgerhout naar de 1e plaats in de reguliere competitie, maar in de play-offs werd Gembo gewipt door het Guco Lier van Steve Ibens. "In 3x3 heeft Pegg ervaring als speler en werkte hij onder meer mee aan een lessenpakket 3x3 voor scholen. Daarnaast is hij ook actief als trainer op de topsportschool", klinkt het in een mededeling van Basketbal Vlaanderen. Het OKT vindt plaats van 16 tot 19 mei in Hongarije. Het is daar dat de 3x3 Lions de olympische kwalificatie moeten afdwingen. In juni staan ook de kwalificaties voor het EK op het programma. Dat vindt in augustus plaats in Wenen.

De finale selectie voor het olympische kwalificatietoernooi maken we pas daags voor de afreis naar Debrecen. Christopher Pegg

Voor de start van de campagne met de nationale ploeg is meteen ook een voorselectie bekendgemaakt van 8 spelers. Team Riffa, het voormalige Team Antwerp, is zoals gewoonlijk de hofleverancier met 6 spelers: Caspar Augustijnen, Bryan De Valck, Dennis Donkor, Jonas Foerts, Vic Van Oosterwyck en Thibaut Vervoort. De selectie is voort aangevuld met 2 spelers uit de Top Division I: Andrej Cuyvers en Clément Matisse. Cuyvers speelt net als Van Oosterwyck bij Guco, maar maakte dankzij een dubbele licentie dit seizoen ook minuten in de BNXT League bij Kangoeroes. Matisse verdedigt de kleuren van Mailleux Comblain. "De voorbereiding van de 3x3 Lions begint in mei en zal kort maar intensief zijn, met trainingen in de topsportschool in Wilrijk en een stage in Servië", zegt kersvers bondscoach Pegg. "We starten de voorbereiding met 8 spelers en vertrekken met 6 spelers naar Servië. Daar trainen we en hebben we ook de kans om te oefenen tegen andere teams. De finale selectie maken we pas daags voor de afreis naar Debrecen."