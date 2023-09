LeBron James mobiliseert NBA-sterren na mislukt WK: "Maar dat is geen garantie op goud in Parijs"

Voor het tweede WK basketbal op een rij is grootmacht Team USA zonder medaille moeten terugkeren naar huis. En of dat pijn doet bij de trotse Amerikanen. Nauwelijks een dag na het WK werd door niemand minder dan LeBron James himself al een plannetje gesmeed om volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs de puntjes op de i te zetten. In Sporza Daily spreekt Jonathan Mettepenningen erover met Belgian Cat Emma Meesseman en basketbalcommentator Dennis Xhaët.

"World Champions of WHAT?"

"World Champions of WHAT?" Al tijdens het WK had één zinnetje van de Amerikaanse topsprinter Noah Lyles de NBA-sterren danig geprikkeld. Lyles hekelde tijdens een persconferentie op het WK atletiek het feit dat NBA-kampioenen zichzelf maar wat graag wereldkampioen noemen. "Wereldkampioen van wat? Van de Verenigde Staten?", lachte Lyles schamper. Lyles' kritiek schoot in het verkeerde keelgat bij heel wat NBA-sterren. Toppers als Kevin Durant, Damian Lillard, Draymond Green en Devin Booker waren er op sociale media als de kippen bij om de uitspraken van Lyles in het belachelijke te trekken. De fameuze uitspraak van Lyes werd zondag dan ook gretig opgerakeld op sociale media - nooit gespeend van enig leedvermaak - toen de VS er opnieuw niet in slaagde om een medaille te halen op het WK. (lees voort onder de Instagram-post)

Meesseman: "Lyles heeft Amerikanen extra geprikkeld"

"Die uitspraak van Noah Lyles heeft de Amerikanen zeker nog wat meer geprikkeld", vertelt Belgian Cat Emma Meesseman in onze podcast Sporza Daily. "De grote sterren vinden dat de NBA de beste competitie ter wereld is en dat je dus ook sowieso wereldkampioen bent." Komt nog eens bij: Team USA werd een medaille door de neus geboord door buurland Canada, waar uitgerekend Dillan Brooks - zowat publieke vijand nummer 1 van al wie de NBA lief heeft - de grote uitblinker was. En kijk: nog geen dag later draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Team USA zal wellicht met een sterrenensemble richting Parijs 2024 afzakken, inclusief initiatiefnemer LeBron James, Kevin Durant en andere Stephen Curry's.

Het is wel duidelijk dat Team USA volgend jaar de topfavoriet zal zijn, maar een garantie op succes is dat niet. Dennis Xhaët

"Dat Brooks, die afgelopen seizoen nog een akkefietje had met LeBron James, Amerika van brons hield, zal zeker nog voor extra motivatie gezorgd hebben", meent basketbalcommentator Dennis Xhaët. "Intussen zou bijna elke grote NBA-ster zich al geëngageerd hebben voor Parijs 2024. Iedereen lijkt er zin in te hebben. Een garantie op succes is dat niet, want het internationale basketbal is steeds sterker geworden. Maar het is wel duidelijk dat Team USA volgend jaar de topfavoriet zal zijn." Ook Emma Meesseman verwacht in Parijs een Amerikaanse ploeg met revanchegevoelens. "Ze zullen geen 2x dezelfde fout maken. Ze willen volgend jaar echt die titel pakken en hun trots herstellen", denkt Meesseman. (lees voort onder de tweet)

Xhaët: "Benieuwd wie ze allemaal zullen meekrijgen"

Met mogelijk een sterrenteam in Parijs lijkt de geschiedenis zich wat te herhalen voor de Amerikanen. Na de flop op de Olympische Spelen van Athene in 2004 stuurde de VS ook een ijzersterk team van NBA-kleppers naar de Spelen van 2008. Het zogenoemde Redeem Team kwam naar huis met goud. "Ook zij hadden iets recht te zetten", ziet ook Dennis Xhaët een parallel. "En het kan best zijn dat het voorbije WK dat vlammetje opnieuw aangewakkerd heeft bij de Amerikanen." De grote bezieler om volgend jaar opnieuw de puntjes op te i te zetten, lijkt LeBron James. "Ik ben benieuwd wie hij nog allemaal zal meekrijgen. Een Stephen Curry heeft bijvoorbeeld nog nooit op de Olympische Spelen gestaan. De motivatie zal bij iedereen heel groot zijn om te tonen wat ze kunnen."

Je kunt op papier de grootste namen hebben, maar dat betekent nog niet dat je ook kunt samenspelen. Emma Meesseman