Duitsland kroont zich voor het eerst in zijn geschiedenis tot wereldkampioen basketbal

Voor het eerst sinds 2006 kreeg het WK basketbal een Europese finale, met Duitsland-Servië. Voor Duitsland, dat op weg naar de titelfinale onder meer afgerekend had met de Verenigde Staten, was het de allereerste kans op WK-goud.

In een tactisch hoogstaande finale hielden beide landen elkaar bij de rust (47-47) volledig in balans.

Duitsland maakte vervolgens het verschil in het 3e quarter. Uitblinker Dennis Schröder (28 punten) dirigeerde zijn team naar een voorsprong van 12 punten bij het ingaan van het 4e quarter.

Maar met de Serviërs ben je nooit klaar. Aleksa Avramovic, die in de halve finale tegen Canada indruk gemaakt had met zijn defensieve kwaliteiten, maakte nu ook offensief het verschil. Met enkele knappe scores deed hij de Servische hoop weer oplaaien.

Bij 78-75 had Guduric zelfs de kans op Servië in de slotminuut langszij te knallen, maar zijn driepunter viel naast. Daarna was het Schröder die Servië de genadeslag toediende, met 4 punten op rij.

Voor Duitsland is het de allereerste wereldtitel. Die hebben MVP Schröder en co overigens niet gestolen, want Duitsland bleef als enige team op dit WK ongeslagen.

Het brons was voor Canada, dat eerder op de dag buurland Verenigde Staten op de knieën kreeg. Dillon Brooks was met 39 punten de held voor de Canadazen, die na één verlenging wonnen met 127-118.