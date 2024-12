Toumani Camara gooit met Portland grote voorsprong weg tegen Spurs van Wembanyama

In de NBA hebben de Portland Trail Blazers voor de 17e keer dit seizoen in het stof moeten bijten. Het zag er nochtans lang goed uit voor de ploeg van Toumani Camara, want 8 minuten voor tijd had Portland nog 17 punten voorsprong. Maar helemaal op het einde besliste het Franse supertalent Victor Wembanyama de match in het voordeel van de San Antonio Spurs.