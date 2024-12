Hanne en Stijn Desmet kunnen nog niet uitblinken op de WB-manche shorttrack in Seoel

Geen finaleplaatsen voor de Belgen

Peking was de Belgen vorige week al niet echt gunstig gezind en ook in Seoel vallen de Belgische resultaten voorlopig tegen. De 2e plaats van Hanne Desmet in de B-finale van de 1.000 meter was zaterdag het beste resultaat in de ijskoude Mokdong Ice Rink.



Stijn Desmet moest het doen met een 4e plaats in de B-finale van de 1.500 meter. Uiteindelijk liep hij nog een straf op en kreeg hij geen punten voor het algemene klassement om de Crystal Globe. Op de 500 meter vloog broer Desmet er al uit in de kwartfinales.



Morgen zijn er nog nieuwe kansen voor de Belgen. Hanne Desmet schaatst dan de 500 en 1.500 meter, Stijn heeft nog de 1.000 meter achter de hand.