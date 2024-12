Belgian Bullets glijden in bobslee naar verdienstelijke 6e plek in Sigulda

zo 15 december 2024 14:23

Stuurvrouw Kelly Van Petegem en remster Jienity de Kler zijn als 6e geëindigd in de 2e manche van de Wereldbeker tweepersoonsbob in het Letse Sigulda. Dat is het beste resultaat voor Van Petegem in de Wereldbeker.

De Belgian Bullets totaliseerden na 2 runs een tijd van 1'49"72. Daarmee waren ze iets meer dan een seconde trager dan de Duitse Laura Nolte en haar remster Leonie Kluwig. Die wonnen net als vorige week in Altenberg. Er namen 15 duo's deel. Voor de 25-jarige Van Petegem is het haar beste resultaat tot dusver in de Wereldbeker. Vorige winter werd ze al eens 7e op een manche in het Duitse Altenberg, toen met remster Dora De Haseleer. Van Petegem wordt dit seizoen afwisselend bijgestaan door remsters Xanthe Van Driessche en Jienity De Kler, beiden zijn debutantes op wereldbekerniveau. Op weg naar Sigulda hadden de Belgian Bullets nog af te rekenen met autopech, ze moesten een nacht doorbrengen langs de snelweg in Polen.