Armand Marchant wordt elfde in slalom Val d'Isère, wereldkampioen Kristoffersen pakt zege

Armand Marchant is als elfde geëindigd in de wereldbekermanche slalom in het Franse skioord Val d'Isère. De winst ging naar de Noorse wereldkampioen in de discipline Henrik Kristoffersen.

Armand Marchant klokte na twee runs een tijd van 1'37"68, na een 27e plaats in de eerste run en een knappe derde plaats in de tweede run.

Hij was daarmee 1"28 trager dan Henrik Kristoffersen. Die haalde het in 1'36"40 voor zijn landgenoot Atle Lie McGrath en de Zwitser Loic Meillard. Voor de 30-jarige Kristoffersen is het de 31e wereldbekerzege uit zijn carrière, de eerste deze winter.

De slalom van Val d'Isère was de achtste manche van de wereldbeker alpijnse ski. De olympische kampioen slalom Clément Noël blesseerde zich zaterdag tijdens de wereldbekerwedstrijd reuzenslalom op dezelfde piste en was er niet bij. Ook Sam Maes, 27e in de race van zaterdag, zegde in laatste instantie af vanwege ziekte.

In de tussenstand van de wereldbeker slalom neemt Kristoffersen met 220 punten de leiding over van Noël (200 punten). Marchant is dertiende met 48 punten. In de algemene wereldbeker verstevigt Kristoffersen zijn leidersplaats.

Marchant is 37e (48 punten), Maes 48e (39 punten). Eind volgende week gaat de wereldbeker verder met een Super-G en een afdaling in het Italiaanse Val Gardena.