Jackpots van 100.000 dollar, maar "Formule 1 van de atletiek" flitst nog niet: "Doe mij maar de Memorial"

In de atletiek, de moeder alle sporten, is vorig weekend het startschot gegeven van een gloednieuwe én lucratieve competitie: Grand Slam Track. De winnaar van een wedstrijd gaat er met 100.000 dollar naar huis! Maar de grote revolutie zag onze analist Pieter-Jan Hannes nog niet.

Op elk toernooi staan er 6 wedstrijden op het programma die bestaan uit 2 races. Sprinters moeten bijvoorbeeld de 100 en de 200 meter lopen. 800-meterlopers nemen het op tegen hun collega's van de 1.500 meter.



In de wedstrijd lange horden werd Sydney McLaughlin-Levrone, niet verrassend, de winnares. Met winst op de 400 meter horden én de 400 meter vlak stak de wereldster er met kop en schouders bovenuit.



Pieter-Jan Hannes: "De meeting in Kingston werd uiteraard de grote McLaughlin-show. Omdat ze genoeg ervaring heeft op de 400 meter vlak."



"Wat me opviel, is dat in de wedstrijden korte en lange horden er vooral hordelopers aan de start stonden. 100- of 400-meterlopers waren er nauwelijks in Jamaica."