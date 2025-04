Skimountaineer Maximilien Drion mag koffers pakken voor Winterspelen na 3e plaats in Tromsø: "Geen stress deze zomer"

Maximilien Drion heeft zich in de laatste wereldbekermanche van het seizoen verzekerd van een olympisch ticket in de ski-mountaineering. Dankzij een derde plaats in de sprintrace in Tromsø, in Noorwegen, staat hij hoog genoeg op de olympische ranking.

Ski-mountaineering, afgekort skimo, is nieuw op het olympische programma van Milaan-Cortina 2026. Al was het wel 1 keer eerder olympisch, bij de eerste Winterspelen in 1924. De sprintrace is het olympische skimoformat. Drion eindigde donderdag tweede in de verticale race in Noorwegen, waarmee hij eveneens tweede eindigde in de wereldbeker van die discipline. Vandaag volgde een derde plaats in de sprint, waarmee hij zich ook verzekerde van de tweede plaats in de algemene wereldbeker. In de olympische ranking wordt rekening gehouden met 9 sprints, de slechtste 2 resultaten mogen geschrapt worden. Vandaag was de 8e sprint, er is er nog eentje in het nieuwe seizoen in december. Maar die hoeft onze 27-jarige landgenoot dus niet af te wachten.

Dit was mijn grote doelstelling in de wereldbekerfinale. Ik kan me nu sereen voorbereiden op de grote afspraak in februari.

"Ongeacht mijn resultaat in december, ben ik er nu al zeker van om een quotaplaats voor België in de wacht te slepen", glunderde Drion. Aangezien hij de enige wereldtopper is in ons land, is die plaats voor hem.



"Dit was mijn grote doelstelling van de finale van de wereldbeker. Ik hoef nu geen stress te hebben komende zomer en kan me sereen voorbereiding op de grote afspraak in februari."



Drion vertelde dat hij vierde eindigde in de daguitslag, maar dat de winnaar, de Spanjaard Oriol Cardona, bestraft werd. De Zwitsers Thomas Bussard en Jon Kistler gingen de Belg vooraf.



In de vorige wereldbeker, vorige week in Villars-sur-Ollon in Zwitserland, eindigde Drion ook derde in de sprintrace. "Dat geeft vertrouwen. Ik ben het wereldbekerseizoen begonnen met 2 valpartijen en beëindig het met 2 podia. In sport kan snel veel snel veranderen..."





Uitgebreid de kwalificatie vieren zit er wel nog niet in voor Drion. "Morgen is er nog de individuele race. Ik maak nog kans op de derde plaats in de wereldbeker van die discipline en zal daar alles voor doen. Ik wil de wereldbeker in schoonheid afsluiten."