Een gepensioneerde kettingroker kwam door het lot in doel bij Barça, nu blijkt hij de talisman die niet kan verliezen

kalender wo 9 april 2025 15:38

In de zomer gepensioneerd, nu gelauwerd als redder. Wojciech Szczesny (34) is de onverwachte talisman waarmee FC Barcelona niet lijkt te kunnen verliezen. Duurt het sprookje straks ook verder in de Champions League?

Het is een beeld dat je in het moderne voetbal eigenlijk niet meer verwacht te zien.



Na een zege in de Clasico is er op de feestbeelden uit de kleedkamer van Barça iets opmerkelijks te zien. Doelman Wojciech Szczesny blaast een rookwolk in de lucht, terwijl de 17-jarige Lamine Yamal breed lachend toekijkt. De Pool staat bekend als kettingroker - het kostte hem zelfs ooit zijn basisplek bij Arsenal - en ook voor het grote FC Barcelona zweert hij de sigaret niet af. "Er zijn dingen in mijn privéleven die ik niet veranderd heb", vertelde Szczesny daar recent over in een interview. "Het zijn niemands zaken dat ik rook. Volgens mij beïnvloedt het niet wat ik doe op het veld, want ik werk dubbel zo hard. Ik doe het bovendien nooit in het bijzijn van kinderen, omdat ik geen slechte invloed wil zijn."

Je merkt: Szczesny is niet de doorsnee topvoetballer à la Cristiano Ronaldo of Erling Haaland die obsessief met gezondheid bezig is. Dat hij überhaupt onder de lat staat, mag je eigenlijk al een bizar verhaal noemen. In augustus had de 34-jarige Pool namelijk zijn voetbalpensioen aangekondigd. Dat kwam als een relatieve verrassing omdat Szczesny eigenlijk nog één jaar onder contract lag bij de Italiaanse topclub Juventus. De doelman twijfelde tussen een nieuwe uitdaging opzoeken of stoppen.



Het werd dus dat laatste. Op sociale media circuleerden snel vakantiefoto's van Szczesny, die op flipflops door de supermarkt van een Spaans eiland sloft en met zijn gezin zorgeloos van het leven als ex-voetballer geniet.



Maar daar zou snel verandering in komen.

Twee keer helpt het lot

Want enkele honderden kilometers van het strand waar Szczesny zich bevindt, slaat het noodlot toe. Barça-sterkhouder Marc-André ter Stegen loopt eind juni een zware knieblessure op en staat ruim 8 maanden aan de kant. De Spaanse landskampioen moét op zoek naar een vervanger en speurt het lijstje met transfervrije doelmannen af.



Onder meer de namen van Keylor Navas en Édgar Badia vallen, maar dan denkt spits Robert Lewandowski plots aan een ex-ploegmaat van bij de Poolse nationale ploeg en vriend ...



Szczesny, dus. Na een bezinningsperiode besluit de doelman om in te gaan op het aanbod. "Kan ik 'neen' zeggen tegen Barça?", vertelde Szczesny daar later over. "Het antwoord is dat dat niet kan. Want als je tegen zo'n club 'neen' zegt, is dat omdat je niet de ballen hebt om zo'n uitdaging aan te gaan."

Kan ik 'nee' zeggen tegen Barça? Wojciech Szczesny

Initieel lijkt de rol van de ex-gepensioneerde niet veel meer te zijn dan die van bankzitter.



Coach Hansi Flick kiest vol voor jeugdproduct Inaki Pena, die indruk maakt en met een reeks zeges aan zijn eerste maanden als titularis begint. Maar half november begint het minder te lopen en ziet Barcelona zijn riante voorsprong in La Liga als sneeuw voor de zon wegsmelten. Flick zoekt daarom naar meer rust en ervaring in zijn elftal.



Enter: Szczesny. De Pool mag eerst eens warmdraaien in het bekerduel tegen een vierdeklasser - geen echte test, dus. En vervolgens zou het lot - of de laksheid van een collega, zo u wil - Szczesny opnieuw een handje helpen.

Want voor de halve finale van de Supercup tegen Bilbao komt titularis Pena (voor de derde keer) te laat bij de tactische bespreking van Flick. De Duitser toont geen genade en schrapt de doelman uit de basiself. Szczesny houdt vervolgens opnieuw de nul.

De ongeslagen talisman

Nadien zou er een publiek debat losbarsten over wie de nummer 1 van Barça moet zijn. Want in de finale tegen Real Madrid pakt Szczesny een knullige rode kaart bij een 5-1-voorsprong. En in het daaropvolgende Champions League-duel tegen Benfica ziet de Pool er bij de helft van de vier tegengoals belabberd uit. Tóch blijft Flick achter zijn keuze voor de Pool staan. Want: ondanks het uitblijven van een referentiematch verliezen de Catalanen nooit met Szczesny tussen de palen.



5 ongeslagen matchen worden er 10, vervolgens 15 en ondertussen 20. Onder meer in de 1/8e finale tegen Benfica pakte de veteraan uit met een indrukwekkende prestatie. Szczesny is dé talisman van Barça geworden, wiens status als titularis niet langer meer in twijfel wordt getrokken. Meer nog: alles wijst erop dat de Spaanse topclub straks zijn contract met een extra jaar verlengt. En is er dan iemand die met zekerheid durft te stellen dat Ter Stegen zomaar weer eerste keuze wordt?