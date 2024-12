Alvarado houdt Brand maar net af in spannende slotronde, Van Empel beleeft rotdag in Namen

Ceylin Alvarado heeft Lucinda Brand afgehouden en is naar de zege gesneld in Namen. De leidster in de Wereldbeker kwam nog fel opzetten, maar een sterk eindschot volstond. Puck Pieterse vierde haar rentree met een podiumplek, wereldkampioene Fem van Empel beleefde een rotdag met twee valpartijen.

In de achtergrond kreeg Fem van Empel de ene tegenslag na de andere te verwerken. In de eerste ronde smakte ze zeker twee keer tegen de grond. Nadien kwamen daar nog schuivertjes en fietsproblemen bij.

De strijd tussen de favorieten is nog een stuk spannender geworden nu ook Puck Pieterse aan haar crosscampagne is begonnen.

De leider in het Wereldbekerklassement ging met enkele geweldige slotronden nog op en over de achtervolgers.

Niet veel later kwam daar nog een versnelling bij en was ze solo.

Alvarado: "Ik voelde me sterk in het begin, maar door de vermoeidheid maakte ik in het slot wat foutjes. Daardoor kwam Brand nog gevaarlijk dicht, maar ik ben blij dat ik ze toch voor kon blijven".

Van Empel: "Ik ben misschien te enthousiast begonnen, waardoor ik foutjes maakte. Ik voelde dan ook al snel dat ik door mijn tijdverlies geen rol van betekenis zou spelen."

Pieterse: "Het was weer even wennen aan hoe zwaar het is om te crossen. Ik heb Alvarado nog proberen loskrijgen, maar meer dan de derde plek zat er vandaag niet in voor mij. Ook Brand was in het slot nog te sterk."