"Denk aan het scenario van Parijs!": Jelle Geens begon pas in slot te geloven in wereldtitel

zo 15 december 2024 13:47

Jelle Geens mag zich de eerste Belgische wereldkampioen op de halve Ironman noemen. Nochtans lag onze landgenoot lang op de 2e plek, maar het scenario van de Spelen in Parijs was een goede motivator. "Plots gingen de seconden snel naar beneden."

De overschakeling van de olympische afstand naar de middellange afstand blijkt een schot in de roos te zijn voor Jelle Geens. Bij zijn debuut in de T100 (2 km zwemmen, 80 km fietsen en 18 km lopen) won hij meteen in Las Vegas. En nu kroont Geens zich ook tot wereldkampioen op de halve Ironman (1,9 km zwemmen, 90,1 km fietsen en 21,1 lopen). "Ik had een heel goed gevoel, ik wist dat de vorm goed was", zegt hij. Maar met onder meer Hayden Wilde, de nummer 2 van de Spelen in Parijs, was de tegenstand sterk. "Ik zat wel bij de favorieten toen ik uit het water kwam", zegt hij. "Ik belandde in een groepje met 8 op de fiets, waarbij niemand echt kon wegrijden." "Het werd dus een looprace op vermoeide benen, want we hadden hard doorgefietst. Hayden Wilde liep snel weg. Ik liep op 50 seconden op de 2e plek."

Mijn benen begonnen echt pijn te doen, maar meer motivatie had ik niet nodig om door te duwen. Jelle Geens

Zilver dus? Nee, want Jelle Geens kreeg onderweg een motiverende boodschap mee. "Denk aan het scenario in Parijs", klonk het. Op de Spelen was Hayden Wilde ook nog weggezakt naar de 2e plek. "Ik dacht: ja, dat is waar", aldus Geens. "Ik moest hopen dat Wilde zich had vergaloppeerd en met nog 5 kilometer te gaan begon hij plots te vertragen. De seconden gingen dan snel naar beneden en hij had ook geen antwoord toen ik hem voorbij liep." "Met nog 3 kilometer te gaan begon ik pas echt te geloven in de titel. Mijn benen begonnen echt pijn te doen, maar meer motivatie had ik niet nodig om door te duwen."

