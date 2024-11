Marten Van Riel zet kers op de taart in Dubai en kroont zich tot allereerste wereldkampioen T100

Triatleet Marten Van Riel mag zichzelf de allereerste wereldkampioen T100 noemen. De 3-voudige olympiër won in Dubai de seizoensafsluiter, nadat hij al twee manches op zijn naam had geschreven.

De T100 is een nieuwe attractieve competitie in de triatlonwereld, waarin atleten van de korte (en olympische) afstand zich mengen met hun collega's van de lange of volledige afstand.

Een wedstrijd bestaat uit 2 kilometer zwemmen, 80 km fietsen en 18 km lopen.

Na overwinningen in San Francisco en Ibiza begon Marten Van Riel in poleposition aan de seizoensfinale in Dubai.

Een podiumplaats in de Emiraten volstond voor de allereerste wereldtitel T100, maar Van Riel zette de kers op de taart.

De 31-jarige triatleet had de hele wedstrijd onder controle. Hij zwom aan de leiding, fietste vooraan mee en ging in het loopnummer het duel aan met de Duitser Bogus.

Van Riel liet zijn tegenstander spartelen om in de laatste ronde ijskoud toe te slaan. Met een ultieme versnelling kwam hij solo over de finish, met de Belgische vlag boven zijn hoofd.