Stuwt "Super League" mét Saudisch geld het wielrennen naar nieuwe hoogtes? "Zou een goede zaak zijn voor de sport"

kalender wo 23 april 2025 11:43

Daar is de Super League weer: niet in het voetbal, wel in de koers. Met hulp van investeerders uit Saudi-Arabië wil het One Cycling-project voor een nieuwe wind zorgen in de koers. "Misschien al in 2026", klinkt het hoopvol bij Jurgen Foré, CEO van Soudal-Quick Step.

Komt ie er of komt ie er niet? De "Super League" in het wielrennen was maanden geleden al even een "hot item", maar leek daarna wat van de radar te verdwijnen. Achter de schermen bleven de plannen voor de "Champions League van het wielrennen" wel steeds op tafel liggen. En bleven de verschillende betrokken partijen voortdurend met elkaar praten over de toekomst van de koers. Het "One Cycling"-project, gefinancierd met centen uit Saudi-Arabië, lijkt nu na maanden onderhandelen in de luwte klaar voor een beslissende demarrage. Onder meer Visma-Lease a Bike, Ineos Grenadiers en Lidl-Trek zouden klaarzitten om hun wagonnetje aan te haken, net als het Belgische Soudal - Quick Step.

Wij zijn op dit moment als ploeg voor meer dan 95 procent afhankelijk van wat sponsors aan ons willen spenderen. Jurgen Foré, CEO Soudal-Quick Step

"Met One Cycling hebben we voor ogen om de huidige WorldTour wat te veranderen of te vervangen", legt CEO Jurgen Foré van Soudal-Quick Step uit in De Ochtend op Radio 1. "Ik denk dat er op termijn een One Cycling-circuit zal komen in plaats van de WorldTour." De WorldTour bundelt vandaag de grootste eendags- en rittenkoersen en telt 18 ploegen die een licentie en startrecht hebben in die belangrijkste koersen op de kalender. De motivatie voor wielerploegen om nu mee in het bad te springen, is natuurlijk niet ver te zoeken: het draait zoals vaak om de centen. De Saudi's zouden de eerste 3 jaar een slordige 250 miljoen investeren in het project. "Wij hebben geen stadion of uitzendrechten", raakt Foré een heikel punt in de koers aan. "Er komt op dit moment helemaal niks naar de acteurs in het wielrennen. Wij zijn als ploeg voor meer dan 95 procent afhankelijk van wat sponsors aan ons willen spenderen."

Tour-organisator ASO zit voorlopig niet te wachten op een Super League.

Het businessmodel van de koers zou met het One Cycling-project helemaal veranderen. "Ploegen en organisatoren vormen samen een bedrijf. En dan is het de bedoeling om het product te verbeteren en dan te kijken wat je eruit kunt halen voor de verschillende partners", legt Foré uit. Voorlopig zit nog niet iedereen op dezelfde golflengte: de Franse ploegen aarzelen, net als onder meer UAE, de ploeg van Tadej Pogacar. En het is nog maar de vraag of het oppermachtige ASO - organisator van onder meer de Tour - te overhalen is. Toch lijkt Foré overtuigd dat de Super League er uiteindelijk zal komen. "Er is het voorbije 1,5 jaar heel veel energie ingestoken. Het zou een goeie zaak zijn voor de sport. Een beter en aantrekkelijk product, met de beste renners die tegen elkaar koersen, zorgt voor een betere uitstraling. Ik hoop dat het er komt, misschien al vanaf 2026."

De grote Belgische klassiekers en de grote rondes zullen nog altijd heel prominent op de kalender staan. Jurgen Foré