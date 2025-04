LIVE Waalse Pijl: 5 vluchters krijgen weinig ruimte, Remco Evenepoel wil er zware koers van maken

5 ex-winnaars

5 renners in het peloton weten hoe het voelt om te triomferen op de Muur van Hoei. Julian Alaphilippe deed het zelfs 3 keer en met Dylan Teuns is er ook een Belgische ex-winnaar gestart.



Tadej Pogacar won twee jaar geleden, terwijl Marc Hirschi in 2020 de coronaeditie in september op zijn naam kon schrijven.



Mogen we ook niet vergeten: de man met rugnummer 1. Stephen Williams was vorig jaar na een loodzware editie de allerbeste. Heeft de Brit die benen van weleer al teruggevonden?