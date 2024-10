Jelle Geens smeert Marten Van Riel in Las Vegas eerste verlies aan in T100-triatlon: "1e keer samen op podium"

Jelle Geens heeft bij zijn debuut in een T100-triatlon meteen toegeslagen. Het was België boven in Las Vegas. Onze landgenoot had 38 seconden voorsprong op nummer 2 Marten Van Riel. Met Pieter Heemeryck werd er nog een Belg vierde.

Marten Van Riel is zo niet langer ongeslagen in de T100-triatlons. Hij won de manche in juni in San Francisco en eind vorige maand in Ibiza. Van Riel kan zich wel troosten met de koppositie in de T100 World Tour.



2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 18 kilometer lopen, dat is het concept van de nog jonge T100-competitie.



Van Riel kwam als vierde uit het water en reed naar de kop op de fiets. Jelle Geens kwam niet veel later aan het wisselpunt en begon als tweede aan de achtervolging. De Belgen liepen even samen, maar Geens loste Van Riel bergop.



Hij finishte in 3u19'34", 38 seconden voor Van Riel (3u20'12". De Duitser Justus Nieschlag (3u24'19") werd op bijna 5 minuten derde, voor Pieter Heemeryck (3u25'52").



