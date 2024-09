Ongeslagen Marten Van Riel rekent af met wereldkampioen Ironman en triomfeert nu ook in T100 van Ibiza

Marten Van Riel heeft op het Spaans eiland Ibiza de T100-wedstrijd gewonnen. De Belgische triatleet klopte de Fransman Sam Laidlow na een spannend duel. Onderweg reden ze even verkeerd in het fietsonderdeel, maar ze kampten toch nog om de zege. Begin juni won Van Riel al de T100 in San Francisco.