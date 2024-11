Voor de wereldtitel én "uitzonderlijke" prijzenpot: Marten Van Riel aast op dubbele beloning in Dubai

ma 11 november 2024 15:44

Een plekje in de top 3, meer heeft Marten Van Riel niet nodig op 17 november in Dubai om zich tot wereldkampioen te kronen in de gloednieuwe T100 Triathlon World Tour. Geen sinecure met alle wereldtoppers aan de start. "Ik zal mezelf niet mogen opblazen."

En of hij de overstap van de olympische afstand naar de lange afstand goed heeft verteerd. Sinds de Spelen in Parijs ligt de focus van Marten Van Riel op het langere werk, met succes. De triatleet won dit seizoen al in San Francisco en Ibiza en pakte de 2e plek in Las Vegas, waardoor de wereldtitel wenkt in de T100 Triathlon World Tour. Met zeven uitdagende wedstrijden wereldwijd geldt de gloednieuwe competitie als het officiële WK langeafstandstriatlon. In de Grand Final in Dubai volstaat een 3e plek voor klassementsleider Van Riel om de eindzege in de wacht te slepen. Geen eenvoudige opdracht, aangezien het een verplichte wedstrijd is. Wereldtoppers zoals Magnus Ditlev (onlangs nog 2e op het WK Ironman in Hawaii), Sam Laidlow (Wereldkampioen Ironman 2023), Alistair Brownlee (tweevoudig olympisch kampioen), … strijden dus mee voor de overwinning.

Het liefst van al wil ik voor de overwinning gaan, maar als je echt over de limiet gaat, kan je het bekopen. Marten Van Riel

"Dit is toch het strafste deelnemersveld waartegen ik het heb opgenomen", geeft Van Riel toe. "Heel wat deelnemers hebben wel Kona in de benen, dus het is nog maar de vraag of ze hun topniveau nog zullen halen." Misschien is het weer in Dubai wel een gevaarlijkere tegenstander voor onze landgenoot. "Het is hier niet alleen heel warm, maar er is ook een enorm hoge vochtigheidsgraad", aldus Van Riel. "Dat maakt het heel pittig."



De Belgian Hammer is dan ook al twee weken in Dubai om aan te passen aan de omstandigheden. "Ik heb ook al hittetrainingen afgewerkt, maar in deze omstandigheden is het toch opletten om jezelf niet op te blazen." "Ik zal iets voorzichtiger proberen te racen, maar heb wel vertrouwen dat het goed komt. Met een podiumplek heb ik mijn lot zelf in handen." "Het liefst van al wil ik voor de overwinning gaan, maar als je echt over de limiet gaat, kan je het bekopen. Dat kan ik niet riskeren met het oog op de eindzege, dus ik zal wat beredeneerder moeten racen."

210.000 dollar

De wereldtitel zou mooi op zijn palmares staan, maar ook de 210.000 dollar voor de eindwinnaar is welkom op de bankrekening. "Dat is een uitzonderlijke prijzenpot in het triatlon", aldus Van Riel. "Dat geeft ons de kans om de sport naar een hoger niveau te tillen. Maar ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Geld is de foute motivatie voor een triatleet. Dat laat ik aan de snookeraars, al willen die nu blijkbaar ook triatlon komen doen", knipoogt hij naar de plannen van Luca Brecel. "Op de olympische afstand betaalt de federatie veel: omkadering, reizen, testing ... Op de lange afstand is er veel meer voor eigen rekening. Mijn twee weken in Dubai bekostig ik hier grotendeels zelf." De prijzenpot zou dan ook welkom zijn.

Debuut op Ironman

Na de T100 Grand Final in Dubai reist Marten meteen door naar het Mexicaanse Cozumel voor zijn debuut op de volledige Ironman. Hij probeert er een ticket te bemachtigen voor het WK van 2025 in Nice, zijn "grote doel". "Ik heb niet de gemakkelijkste combinatie gekozen", geeft hij toe. "Maar ik dacht: waarom niet? Het kan uitdraaien op een zware dag waarvan ik spijt kan hebben, maar ik kan er mijn seizoen ook afsluiten met een WK-ticket." "Er is een kans dat het slecht uitdraait, maar dan zal ik eruit leren. Ik geloof wel dat er een kans is als ik de startlijst bekijk, ook al heb ik geen enkele specifieke training gehad."

Zelfs tijdens mijn carrière op de olympische afstand had ik altijd de indruk dat de lange afstand me beter lag dan de korte. Marten Van Riel