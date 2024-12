Volgt een Belgische wissel van de macht op WK darts? "De Decker zal vroeg of laat Van den Bergh passeren"

zo 15 december 2024 14:06

Met twee majorzeges beleefde ons land een boerenjaar in het darts, maar achter die successen sluimeren ook enkele zorgen. Spoelen Dimitri Van den Bergh, Mike De Decker en Kim Huybrechts die door op het WK in Londen? Analist Erik Clarys laat zijn licht schijnen over de drie Belgen in Alexandra Palace.

De UK Open en de World Grand Prix: tweemaal kleurde een majortoernooi in het darts dit jaar zwart-geel-rood. Dimitri Van den Bergh won het eerste toernooi in maart, in oktober hengelde Mike De Decker met de Grand Prix zijn eerste grote vis binnen.

Op het WK willen de Belgische toppers nu bevestigen. Voor Van den Bergh, de Belgische nummer één, staat er bovendien heel wat op het spel. Maar er zweven vraagtekens rond "Dancing Dimi".

"Wat Dimitri betreft, is het echt koffiedik kijken", opent dartsanalist Erik Clarys. "Hij begon heel goed aan het jaar, maar na zijn zege op de UK Open ging het bergaf. De laatste maanden waren de resultaten zelfs echt tegenvallend."

"Op de majors bracht hij zijn beste spel, maar op de ProTour waren zijn resultaten ronduit dramatisch. Op de 28 vloertoernooien die hij speelde, ging hij er 18 keer in de eerste ronde uit."

Van den Bergh heeft zich helemaal afgesloten van de buitenwereld. Hij zou ook te kampen hebben met een kleine blessure. Erik Clarys

Naar een reden voor die vormdip is het gissen. Van den Bergh zwengelde het mysterie zelf wat aan door zijn kat te sturen naar de laatste twee vloertoernooien van het seizoen, eind oktober. "Even de pauzeknop indrukken", luidde de verklaring toen.

"We weten niet wat er scheelt, want Dimitri heeft zich helemaal afgesloten van de buitenwereld", vertelt Clarys.

"Hij zou ook te kampen hebben met een kleine blessure, vertelde wereldkampioen Luke Humphries nog maar pas. Dat wil je toch niet bepaald hebben, in de laatste rechte lijn richting het WK."

Van den Bergh kende de voorbije maanden een stevige vormdip.

Na zijn halve finale twee jaar geleden heeft Van den Bergh nu heel wat rankingpunten te verdedigen in Londen. Een snelle exit zou een vrije val kunnen betekenen op de wereldranking. "Maar zo ver hoeft het niet per se te komen. Van den Bergh floreert steevast op de grote podia en heeft bovendien een gunstige loting. In zijn openingsmatch treft hij Dylan Slevin of Willie O'Connor, dat is gewoon haalbaar." "Daarna wacht mogelijk Martin Schindler. En ook belangrijk: Dimitri zit in de onderste tabelhelft en vermijdt dus al zeker Luke Humphries en Luke Littler tot in een eventuele finale."

Kroonprins

Van den Bergh moet in Alexandra Palace zijn positie van Belgische nummer één verdedigen. Met Mike De Decker klopt de kroonprins ondertussen hard op de deur. "Er zit een wissel van de macht aan te komen", is Clarys stellig. "De Decker zal vroeg of laat Van den Bergh voorbijsteken. Als het op dit WK nog niet gebeurt, dan begin volgend seizoen wel." "De Decker was de beste Belg van dit seizoen, zeker de afgelopen maanden. Qua werpgemiddeldes en qua resultaten. Op de ProTour was hij heel constant en op de grote toernooien is hij na zijn zege in de World Grand Prix nu echt helemaal bevrijd." "Mike heeft lang last gehad van podiumvrees: de stress op de grote toernooien deed hem de das om. Maar ondertussen draait hij al enkele jaren mee in het circuit, die podiumvrees is gaan slijten en vandaag verleden tijd."

Mike De Decker brak dit seizoen helemaal door met winst op de World Grand Prix.

En dus heeft ons land een nieuw ijzer in het vuur aan de top van het darts. "Hij is ook graag gezien bij de PDC en het publiek. De kans is dan ook reëel dat hij volgend seizoen voor het eerst uitgenodigd wordt voor de Premier League."

De Decker heeft het wel niet getroffen met zijn loting. In de tweede ronde (hij is als reekshoofd vrij in de eerste ronde, net als Van den Bergh, red.) wacht wellicht Luke Woodhouse (PDC 35), halvefinalist op het voorbije EK.

"Woodhouse is altijd een vervelende tegenstander. Hij is in vorm en heeft ervaring op het WK. Op een goede dag kan hij écht goed zijn. Als De Decker kan doorstoten, wacht wellicht Damon Heta, de nummer negen van de wereld. Ook geen cadeau. Maar Mike zal met zijn vorm gewoon de favoriet zijn."

Wake-upcall

De derde Belg in Ally Pally is Kim Huybrechts. Hij is er voor de veertiende keer op een rij bij, na een tumulteus jaar. Er was die openlijke ruzie met De Decker en na de bekerfinale in het voetbal brak Antwerp-supporter Huybrechts zijn sleutelbeen bij een gevecht. "Kim heeft zijn seizoen eigenlijk kunnen redden met een finaleplaats op de EuroTour in Praag", zegt Clarys. "Dat was voor hem een wake-upcall." In 2012 stond Huybrechts nog in de kwartfinale van het WK, maar om die prestatie te evenaren zal "The Hurricane" enkele stunts aan elkaar moeten rijgen. "Op papier heeft hij van de Belgen de zwaarste loting", ziet Clarys. "Met Keane Barry (PDC 52) wacht meteen een hele lastige in de eerste ronde. En als hij dat overleeft, treft hij Gerwyn Price."

Trakteert Huybrechts zichzelf op een nieuwe clash met Gerwyn Price?

Met Price vocht Huybrechts drie jaar geleden nog een memorabel duel uit in Alexandra Palace, maar onze landgenoot trok toen na een thriller aan het kortste eind.

"Maar Price heeft een heel moeilijk seizoen achter de rug. Hij is totaal niet in vorm. Er liggen dus kansen voor Huybrechts. Bovendien ziet het eventuele vervolg er voor hem wél gunstig uit, hij zit in een heel gunstige tabelhelft."

Het zou me niet verbazen als Huybrechts de verrassing van het toernooi wordt. Erik Clarys