4 minuten voor partij verdween hij: mysterie rond forfait Van Den Bergh - "Maar we communiceren zodra het past"

Wat is er aan de hand met Dimitri Van Den Bergh? De Belgische darter was op het toernooi van Rosmalen aan het losgooien, maar liet slechts vier minuten voor zijn wedstrijd weten dat hij toch niet meespeelt. "Dimitri doet dit niet zomaar, hij heeft dit nog nooit gedaan", klinkt het.

Opmerkelijk nieuws over Dimitri Van Den Bergh. 'The Dream Maker' was zich in Rosmalen aan het opwarmen voor zijn partij tegen de Portugees Jose da Sousa, maar vertrok enkele minuten voor zijn wedstrijd huiswaarts.

Van Den Bergh was goedlachs en er leek niks aan de hand. Tot hij plots zijn spullen pakte en vertrok. De andere aanwezige darters bleven verbaasd achter.



Het is niet duidelijk waarom Van Den Bergh plots opstapte, maar vreemd is het wel.



Zijn vrouw Evi liet op de fanpagina van Van Den Bergh weten dat een uitleg nog zal volgen. "Dimitri doet dit niet zomaar, hij heeft dit nog nooit gedaan."

"We weten dat verantwoording totaal niet nodig is. Er wordt hard gewerkt en dat zal in de toekomst niet anders zijn. We zullen hierover communiceren zodra het past en nodig is", klinkt het geheimzinnig.