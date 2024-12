Wat is de prijzenpot? Welke Belgen doen mee? En wie is de favoriet? Jouw ultieme gids voor het WK darts

Vergeet kerst of oudejaarsavond: het WK darts is het belangrijkste eindejaarsfeest dat voor de deur staat. De komende 3 weken wordt er in het Alexandra Palace in Londen gestreden om de oppergaai in de dartssport. Welke Belgen doen mee? Wie is de grootste favoriet? En hoeveel levert een wereldtitel op? Wij beantwoorden al je vragen.

Het toernooi start op zondag 15 december met de eerste wedstrijden uit de openingsronde en eindigt met de finale op vrijdag 3 januari. Tussen 24 en 26 december mogen de spelers even stoom aflaten, want dan wordt er een kerstpauze ingelast.

Sinds 2007 is het vaste prik: rond de jaarwisseling davert het Alexandra Palace - kortweg "Ally Pally" - in Londen op zijn grondvesten. De grote evenementenhal, die plaats biedt aan 3.000 gek getooide fans, is dan het decor voor dé apotheose van het dartsseizoen: het wereldkampioenschap.

Het WK darts is naast het belangrijkste ook het meest lucratieve toernooi van het jaar. De prijzenpot bedraagt in totaal een dikke 3 miljoen euro , waarvan 600.000 euro naar de winnaar gaat.

Wel van de partij: "Queen of the Palace" Fallon Sherrock , die in 2019 naam maakte door als eerste vrouw ooit een WK-match te winnen. Met de Nederlandse Noa-Lynn van Leuven staat er ook voor het eerst een trans vrouw op het WK.

Fallon Sherrock is terug in Alexandra Palace.

Vorig jaar zakte ons land nog met een recordaantal van vier deelnemers af naar Alexandra Palace, dit jaar zijn het er opnieuw drie.

Vaandeldrager Dimitri Van den Bergh zakt na een sterk jaar af als hoogste gerangschikte landgenoot. De nummer 11 van de wereld won in maart met de UK Open zijn tweede major en stootte op nog enkele majors door naar de eindfase.

Van den Bergh heeft wel heel wat punten te verdedigen in Londen: hij verliest straks de 100.000 pond die hij won bij zijn halve finale twee jaar geleden. Een snelle exit zou hem uit de top 20 van de wereld kunnen duwen. "Dancing Dimi" lootte wel gunstig: in zijn openingsmatch wacht Dylan Slevin of Willie O'Connor. Haalbare kaarten.

Met Mike De Decker staat er een andere Belg te popelen om de scepter over te nemen. "The Real Deal" brak in 2024 helemaal door naar de top: hij won met de World Grand Prix zijn eerste major. De nummer 24 van de wereld wordt door de bookmakers zelfs als een outsider voor de wereldtitel beschouwd.

De Decker lootte wel verraderlijk: in zijn openingswedstrijd wacht Luke Woodhouse of Lourence Ilagan. Die eerste stond eind oktober nog in de halve finale van het EK.

De derde Belg in Ally Pally is routinier Kim Huybrechts. Hij staat voor zijn 14e WK op een rij, al zakt Huybrechts wel met twijfels af naar Londen. "The Hurricane" kende een moeilijk jaar: er was die openlijke ruzie met De Decker en het bizarre verhaal over de bekerfinale in het voetbal, waar hij een gebroken sleutelbeen opliep na een gevecht.

Als nummer 41 van de wereld verloor hij ook zijn reekshoofdstatuut. "The Hurricane" moet, in tegenstelling tot de twee andere Belgen, al aan de bak in ronde één. Als hij Keane Barry weet te verslaan, wacht een clash met ex-wereldkampioen Gerwyn Price.