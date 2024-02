Na noodgedwongen pauze voor Lisa Vaelen: komen de Olympische Spelen in gevaar voor onze turnsters?

In onze podcast Sporza Daily staan we vandaag stil bij de precaire situatie van Nina Derwael en Lisa Vaelen, de vaandeldraagsters van het vrouwenturnen in ons land. Zowel voor Derwael als voor Vaelen hangen de Olympische Spelen aan een zijden draadje.

Lisa Vaelen: "Ik zit in een vicieuze cirkel"

Lisa Vaelen liet begin deze week weten dat ze de pauzeknop moest indrukken. De bronzenmedaillewinnares op het EK raakt niet verlost van ziektekiemen.

Vaelen zelf heeft haar olympische droom even opzijgeschoven. "Telkens ik de draad weer oppik, duurt het een paar weken of zelfs maar enkele dagen voor ik weer ziek word", vertelt de gymnaste in Sporza Daily.

"Ik zit in een vicieuze cirkel. Dat is moeilijk, omdat we geen reden vinden, laat staan een verband tussen de ziektes."

Vaelen kan de komende weken niet deelnemen aan de Wereldbeker turnen. Een reeks van vier wedstrijden waar gymnasten zich proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen.

"Er valt veel in het water", pikt onze turnreporter Steffy Merlevede in. "Die Wereldbekers waren een belangrijke kans om dat ticket nog te pakken."

"Per toestel worden er twee tickets voor Parijs uitgedeeld. Die kans vervalt helemaal. Vaelens laatste kans ligt nu op het EK in mei en daar staat maar één ticket op het spel."