Ronnie O'Sullivan botst even (letterlijk) op Ryan Day, maar stoomt vlot door naar WK-kwartfinales

Ronnie O'Sullivan mag de jacht op zijn 8e wereldtitel voortzetten na een dominante zege in de tweede ronde. Tegen Ryan Day kende "The Rocket" een bij momenten aarzelende start, maar na een kleine botsing met zijn concurrent liet hij geen spaander heel van de Welshman. Uiteindelijk stoot O'Sullivan door met een score van 13-7.

Een onoplettendheid bij beide spelers - die hun ogen op de tafel gericht hadden - zorgde voor een zeldzaam moment in The Crucible.

Ryan Day, die weer plaats moest nemen, botste zowaar tegen Ronnie O'Sullivan. Zonder fysieke gevolgen, maar het zette de zevenvoudige wereldkampioen wel weer op scherp.

O'Sullivan liet zich in het begin van het duel met de nummer 18 van de wereld betrappen op wat schoonheidsfoutjes. Die lagen ver in het verleden wanneer hij doorstoomde naar een 10-6-voorsprong met onder meer breaks van 123, 92 en 96.

In sneltempo maakte "The Rocket" er 12-6 van, waardoor hij slechts één frame nodig had om deze middag door te stoten. Day pikte nog een frame mee, alvorens het doek viel bij 13-7.

In de kwartfinales (best of 25) wacht O'Sullivan de winnaar van een duel tussen zijn landgenoten Jack Lisowski (WS-17) en Stuart Bingham (WS-29) op.