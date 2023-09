Waarom Olympische Spelen halen plots moeilijk wordt voor Nina Derwael: "In theorie is het nog mogelijk"

Operatie of niet?

In Tokio pronkte Nina Derwael met goud, maar een nieuwe olympische titel aan de brug met ongelijke leggers in Parijs volgend jaar lijkt plots een stuk moeilijker. Afgelopen week raakte bekend dat een (nieuwe) schouderblessure Derwael weghoudt van het WK in Antwerpen.

Dat is een enorme streep door de rekening, nadat ze eerder in het voorjaar ook het EK turnen had gemist door een schouderblessure. "Het is dezelfde schouder, maar niet dezelfde blessure", zegt onze turncommentator Steffy Merlevede.

"In maart ging de schouder gedeeltelijk uit de kom, nu - opnieuw bij een afsprong - ging de schouder helemaal uit de kom. Deze week wordt beslist of er een operatie volgt." Want dat is de grote medische vraag: een operatie of niet?