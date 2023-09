Nina Derwael moet afzeggen voor het WK in Antwerpen: "Een kinderdroom die in duigen valt"

Nina Derwael beleeft een pechjaar. In april moest ze passen voor het EK in Turkije met een schouderblessure. Nu heeft de 23-jarige gymnaste weer prijs.

Gisteren blesseerde Derwael zich op training in Gent. Bij haar afsprong schoot haar schouder uit de kom, waardoor ze een kruis moet maken over het WK in Antwerpen (30 september - 8 oktober).

"Het is een kinderdroom die in duigen valt", reageert de olympische kampioene diep ontgoocheld. "Op dit moment is het nog moeilijk te vatten."

Derwael belooft wel van de partij te zijn in het Sportpaleis. "Net als in 2013 zal ik in de tribunes zitten", sluit ze haar bericht af.

